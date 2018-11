Regidor del PRI asiste poco al Cabildo de Victoria, pero rechaza presentar licencia

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- El regidor José Benítez afirmó hoy que “dobletea” con un salario de más de 40 mil pesos como edil, más un jugoso salario como Secretario General del PRI en Tamaulipas.

Benítez descartó la posibilidad de solicitar licencia como edil, donde funge como coordinador de los regidores del Partido Revolucionario Institucional.

Pero el priista se negó a revelar el monto de sus percepciones como Secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI.

“Hasta ahorita no voy a pedir licencia, ya que mis compañeros regidores me han pedido que me quede y que siga encabezándolos’, declaró.

A pesar de que no se le ha visto por las oficinas de Cabildo, ya que por su cargo en el PRI realiza giras por todo el Estado, Benítez volvió a negar la idea de pedir licencia como regidor.

Benítez también fungió como Secretario de Desarrollo Social en el último tramo de la administración del ex gobernador Egidio Torre Cantú.