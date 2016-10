Renuncia Lalo Gattás a sus 30 años de militancia en el PRI

Jueves, 13 de octubre de 2016

Eduardo Gattás Báez, ex candidato del PRI a la diputación por Victoria

Por: Redacción

El ex candidato del PRI a diputado local por Victoria en las pasadas elecciones de junio, Eduardo “Lalo” Abraham Gattas Báez, hizo pública su renuncia con carácter de irrevocable al Partido Revolucionario Institucional, a través de su cuenta en Facebook.

A continuación te presentamos el texto íntegro:

“Por más de 30 años fui un militante activo y comprometido con el Partido Revolucionario Institucional, en el cual desarrollé mi carrera política con un alto compromiso, trabajando siempre por el progreso en todos los ámbitos de México y Tamaulipas.

Actué siempre congruente a mis principios, respetuoso de las decisiones que permitieron la construcción y consolidación del PRI como organización, procurando construir mejores mecanismos para la toma de decisiones y mostrando en todo momento un alto compromiso con sus principios y estatutos.

Por ello, congruente con los principios e ideales que siempre me han caracterizado y servido como fundamento en mi desarrollo político, profesional y personal, he tomado la decisión de presentar de manera irrevocable, mi renuncia como miembro del Partido Revolucionario Institucional.

Renuncio a éste organismo político con la tranquilidad que me da el trabajo honesto y comprometido que he realizado a lo largo de estos 30 años de militancia; agradecido con las oportunidades que la vida me ha dado; orgulloso de haber servido a mi estado y al país en el seno de un partido con el que me unieron coincidencias.

Los retos continúan, mi vocación me llevará a tomar nuevas decisiones teniendo siempre presente lo que ha sido constante en mi trayectoria política, el desarrollo y la estabilidad de mi Estado”, finalizó.

