Respaldaría MC amparo contra comisionados de transparencia

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Después que se puso en entredicho la elección de los tres consejeros del Instituto de Transparencia, Patricia Pimentel Ramírez, diputada local, aseguró que Movimiento Ciudadano podría respaldar la idea del Partido del Trabajo para buscar un amparo que revierta los nombramientos.

La legisladora local declaró: “obviamente del hecho de que tengan nexos (con el Partido Acción Nacional) no estamos de acuerdo, sin duda en ese hecho no estamos de acuerdo, el tema de la experiencia no puede decirlo al cien porque no estuve en todas las entrevistas, pero el tema de los nexos es algo que nos mortifica”.

Pimentel Ramírez rechazó dar a conocer sí votó a favor o en contra del nombramiento: “el voto por cédula fue secreto, a final de cuentas preferiría no revelarlo, no fue por unanimidad eso me queda claro”.

La diputada reconoció que se cuestiona a los diputados locales por haber escogido tres consejeros ligados al Partido Acción Nacional y que ahora serán encargados de impartir la última palabra en las controversias de acceso a la información en Tamaulipas.

“A final de cuentas objetivamente somos responsables eso me queda claro, somos responsables, pero también decirle a la ciudadanía que es un tema de democracia, es un tema como cuando nos eligen a nosotros los diputados”, dijo.

Pero Pimentel señaló que no descarta que Movimiento Ciudadano también pudiera buscar un amparo contra los nuevos consejeros, “a final de cuentas creo que vale la pena seguir de cerca lo que está haciendo el Partido del Trabajo y ver que otros partidos podríamos sumarnos”.