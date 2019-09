Senado no tiene facultades para desaparecer poderes en Tamaulipas: Magistrado

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El Senado de la República no tiene facultades para ordenar la desaparición de poderes en Tamaulipas, por lo que es difícil que la iniciativa de MORENA pueda tener algún efecto en esta entidad, aseguró Horacio Ortiz Renán, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

“El Senado no tiene facultades para decretar la desaparición de poderes, no tiene facultad alguna, el Senado tiene para hacer la declaratoria, que es muy distinto a la desaparición de poderes”, sostuvo.

En entrevista, calificó esta postura como “una ocurrencia política, con todo respeto a los senadores” y dijo “no creo que la sangre vaya llegar al río”.

Ortiz Renán dijo que el estado actual que vive Tamaulipas, no da pie a que se piense en la necesidad de suprimir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

“Yo no veo las condiciones de desaparecerlo, hablo por el mío, por el Poder Judicial, no veo las razones. Yo lo veo como una ocurrencia porque el Senado no tiene las facultades para hacerlo”, insistió.

Ortiz Renán dijo que no hay casos graves de perturbación de la paz social en Tamaulipas, “y yo no veo las razones para que eso se haga, yo lo veo como una ocurrencia”.