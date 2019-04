Si perdiste tu credencial de elector tienes hasta el 20 mayo para solicitar una reimpresión: INE

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- Los ciudadanos que hayan extraviado, o que les hayan sustraído su credencial para votar con fotografía, tienen hasta el próximo 20 de mayo como fecha límite para tramitar una reimpresión de dicho documento, informó el Vocal Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Jesús Arredondo Cortés.

No obstante, mencionó que esto no quiere decir que podrán realizar algún cambio al documento, sino más bien que será una copia fiel y exacta de la credencial que ya estaba en sus manos y que por alguna razón ya no cuentan con ella.

“Estamos en los 36 módulos de atención ciudadana realizando trámites de reimpresiones, esto quiere decir que si algún ciudadano eventualmente haya extraviado su credencial para votar con fotografía, tiene hasta el 20 de mayo para realizar ese trámite”.

Detalló que el proceso de reimpresión significa que al ciudadano se le entregará una credencial exactamente igual a la que se le extravió con la misma fotografía, los mismos datos, no cambia la vigencia, sino que es exactamente la misma; “de tal manera que si el ciudadano lo necesita los módulos ciudadanos estarán atendiendo hasta el 20 de mayo”.

En ese punto, adelantó que los módulos siguen abiertos para realizar todo tipo de trámites con la salvedad de que serían trámites condicionados; “esto quiere decir que no nos negamos a hacer el trámite, pero su trámite no va a prosperar hasta después del proceso electoral. Si hay ciudadanos que quieren que les hagamos el trámite, se le entrega su recibo y se tendrá que esperar después de la jornada electoral para hacerle entrega de su credencial”, puntualizó.