Sigo levantando alfombras y no saben lo que sigo encontrando: Cabeza de Vaca

Viernes, 30 de Junio de 2017

Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador del estado

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- En su primera gira como Gobernador a San Fernando, Francisco García Cabeza de Vaca reiteró el mal estado en que recibió las finanzas del Estado, revelando que “todavía sigo levantando alfombras y no saben lo que encuentro debajo de ellas, ¿pero saben qué? vamos para adelante”.

Ante ganaderos de San Fernando, el jefe del Ejecutivo estatal declaró: “si bien es cierto no había podido visitar San Fernando, fue porque estoy poniendo orden en el Estado, no solamente en las finanzas, que por cierto me las dejaron muy mal”.

García Cabeza de Vaca dijo que su administración estatal realiza acciones que no se habían hecho durante décadas: “estamos desde depurando los cuerpos policíacos, la Policía Estatal, la Procuraduría General de Justicia, estamos haciendo cambios importantes reclutando nueva gente, gente que este comprometida con los tamaulipecos”.

El Gobernador pidió a los sanfernandenses que le informen lo que está ocurriendo en su municipio en cuanto a situaciones de riesgo, “pero no espero que ninguno de ustedes ponga en riesgo su integridad física o de sus familiares, eso jamás se los voy a pedir, ustedes a lo suyo, a su trabajo, pero si quiero que estén comunicados conmigo, les voy a dar un teléfono que no es del Procurador de Justicia del Estado, tampoco es el teléfono del

secretario de Gobierno y tampoco del Secretario de Seguridad Pública, el teléfono que les voy a dar es el teléfono de su gobernador”.

Después el mandatario tamaulipeco pidió a la gente anotar el número: 834 247 7000, desde el cual dijo: “les voy a pedir que no me hablen por teléfono, que me manden un mensaje, no para decirme oiga fíjese que no me atendió Pepe o me falta una lámpara por acá. No. Este teléfono yo se los pido que me marquen o que me manden mensaje única y exclusivamente para los temas de seguridad”, finalizó.