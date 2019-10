Sigue fracturada la fracción de Morena en el Congreso local

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- La fracción legislativa de MORENA en el Congreso podría pasar de 10 diputados a siete, ya que los legisladores que se niegan a reconocer a Edna Rivera López como la coordinadora de la fracción legislativa, podrían convertirse en diputados independientes.

En entrevista, Eliud Almaguer Aldape, diputado local de MORENA, dijo lo anterior al criticar que Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Rigoberto Ramos Ordoñez y Leticia Sánchez Guillermo, actúen al margen de los diputados morenistas.

El diputado señaló que Canturosas Villarreal y los dos diputados rebeldes, también se niegan a asistir a las reuniones parlamentarias de la fracción de MORENA, por lo que se estarían perfilando como una fracción independiente..

Además Almaguer Aldape dijo que no se pronostica un pronto arreglo al asunto: “yo sé que no hay un término y mientras la compañera Carmen Lilia esté en esa posición no se va a dar una cosa diferente», refirió.

Insistió en señalar que los tres diputados rebeldes, están actuando como si fueran una fracción independiente, “pues así tiene que ser aunque nosotros los seguimos considerando dentro del grupo, pero ellos no quieren ser partícipes todavía».

Almaguer Aldape afirmó que hasta el momento no se ha planteado la expulsión de parte de MORENA DE los tres diputados en cuestión.