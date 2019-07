Sin credencial del INE no podrás viajar, anuncia Central Camionera de Victoria

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- En este periodo vacacional, las líneas de autobuses de pasajeros establecidas en la Central Camionera de Victoria no venderán boletos a quien no presente su credencial de elector, para verificar que no sea un migrante extranjero.

José Refugio Calderón, encargado de la Central, aseguró que se pedirá la credencial dos veces, una cuando se venda el boleto y otra, al momento de abordar la unidad.

Sin embargo aclaró que ninguna corporación de seguridad pública ha impuesto la medida como obligatoria, sino que las cuatro líneas de pasajeros establecidas en la Central victorense, acordaron de modo propio, exigir la credencial a los pasajeros.

“Es un tema de apoyo a México, y todas las empresas están pidiendo la credencial de elector para viajar a todos los pasajeros, al ir a comprar el boleto nos piden de favor que mostremos nuestra credencial y al abordar también nos piden que mostremos la credencial”, explicó.

Calderón también aclaró “vale la pena apoyar a México en ese asunto. Como ustedes saben nuestro Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos pidió el apoyo y por eso les repito por México vamos a hacerlo, es un apoyo y es seguridad para todos”.

El encargado de la Central Camionera de la capital de Tamaulipas sostuvo que hasta el momento todos los pasajeros mayores de edad han cumplido con el requisito, por lo cual no se le ha negado la venta de boletos a nadie.