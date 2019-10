Sindicalizados del IMSS continúan protestas; demandan destitución de delegado

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Por segunda ocasión en cuatro días, trabajadores del Instituto México de Seguro Social en Tamaulipas se manifestaron para solicitar la destitución del delegado Fernando López Gómez, de esa dependencia federal.

Juan José García Zamudio, secretario de Trabajo de la sección 10 de Tamaulipas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo que se terminó el diálogo debido a que no hay respuesta por parte del delegado federal.

“Estamos emprendiendo estas acciones precisamente por las condiciones en las cuales estamos laborando y de las cuales no hemos sido atendidos, en acuerdos para que esta situación mejore es la razón por la que estamos aquí. Ya el diálogo se ha agotado, han sido muchas reuniones que se han tenido con la delegación regional que encabeza la administración, esta delegación”, aseguró.

Refirió que una de las demandas es que no se ha actualizado la plantilla laboral y la faltante es evidente en muchas de las áreas que son destinadas a atender a los derechohabientes.

García Zamudio dijo que la falta de infraestructura también es otro de los pendientes que no se ha resuelto y que debido al crecimiento poblacional se debe de contar con más hospitales y clínicas que atiendan a los pacientes.

“La situación se ha ido agravando cada vez más de la situación económica que vive el país, la gente busca cada vez más atención y servicios en el instituto y la planta laboral también ha crecido, sin embargo no hemos crecido en infraestructura, los hospitales los podemos ver siguen estando igual no hay para donde crecer, a parte la renovación de equipos que debieran ser actualizados, que deberían ser nuevos pues no se ha hecho”, señaló.

Dijo que habrá un plantón permanente hasta que se tome en cuenta la petición de destituir al delegado, pero sin interrumpir la atención a los derechohabientes que acuden de manera normal a sus citas y consultas médicas.