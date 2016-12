Tránsitos abusan de los victorenses en operativos de seguridad

Jueves, 8 de diciembre de 2016

Se quejan ciudadanos de los abusos de Tránsito local

Por: Redacción

Tomando como pretexto los operativos de revisión que realiza el Ejército en la ciudad, los agentes de tránsito local andan ‘desatados’ multando a diestra y siniestra a los propietarios de vehículos automotores de Victoria.

Y es que a pesar del éxito de la campaña de descuentos realizada en la Feria Tamaulipas para obtener la licencia de conducir y andar ‘legal’ por las calles de la ciudad, ahora los elementos de vialidad exigen también la tarjeta de circulación de la unidad para no ser infraccionados y remitidos al corralón sus coches.

“Antes en los operativos sólo te pedían la licencia de manejar y verificaban que anduvieras circulando de manera normal y ya te dejaban continuar. Pero ahora ya no, ahora como la mayoría trae licencia pues ahora también te piden la tarjeta de circulación y si no la traes ahí te friegan”, señala muy molesto un ciudadano quien a pesar de la insistencia omite dar sus generales para evitar represalias.

Y es que señala que muchos ciudadanos no portan la tarjeta de circulación por diversas causas y motivos, y en su caso manifiesta que su auto lo compró barato porque tiene placas vencidas y el tarjetón extraviado.

“Ahora los tránsitos te exigen la tarjeta. Al agente Guillermo Torres Hernández yo le dije mira no la traigo y me sale carísimo sacarla porque para eso tengo que pagar la tenencia y no cuento con ese dinero… muy apenas pude renovar la licencia. Y me dice yo no sé, también tienes que traerla y no te enojes porque si no pido la grúa para que se lleve tu carro”, relata.

“Entonces ese es un abuso, porque hicieron campaña para que sacaras la licencia porque generalmente nada más esa te pedían, y ahora que la tienes la muestras y no les basta, porque te la quitan y te multan porque ahora quieren la tarjeta de circulación”.

El ofendido agrega que el Municipio a cargo de Oscar Almaraz Smer debe ser más consciente de que el grueso de la población en Victoria vive en una permanente crisis económica, como para que todavía se pongan a quererle exprimir a la ciudadanía hasta el último centavo.

Finalmente el ofendido señala que está de acuerdo con la revisión que hacen el personal militar y ministerial en los diferentes retenes, pero que sin duda la actitud y la falta de criterio de los agentes de tránsito deja mucho que desear.