Voto de castigo a MORENA beneficiará al PRI, asegura diputada

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas, tiene una oportunidad de recuperar espacios en las elecciones federales del 2021, luego de que se anticipa un voto de castigo para MORENA, aseguró Olga María Garza Rodríguez, diputada local.

En entrevista la legisladora señaló que aunque el Gobierno Federal reparta ayuda social, los electores ya no caen en engaños, “y el PRI tiene su estructura, MORENA no tiene estructura y lo que sé, lo que sí trae son los programas federales, pero a la gente ya no la compras ni la engañas».

Además, agregó «y la gente ya se está dando cuenta de lo que está pasando en el Gobierno Federal, de que el presidente de la República tan pronto dice una cosa como dice otra y que está dando atole con el dedo a la gente, eso es innegable».

Garza Rodríguez dijo pensar que esa situación le cobrará la factura “tarde o temprano” al partido de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2021.

La diputada local dijo que esto le dará una oportunidad al Revolucionario Institucional de capitalizar los errores del actual Gobierno Federal.

“Tenemos que hacerlo el nuevo presidente, no sé si será hombre o mujer, qué vamos a tener en el partido en Tamaulipas, tiene que estar preparado para enfrentar estos nuevos retos”.

Garza Rodríguez dijo que Yahleel Abdalá Carmona, actual dirigente priista en Tamaulipas, ya aceptó que su tiempo al frente del partido se acabó y se dará pasó a la renovación de la dirigencia estatal.