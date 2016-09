A dos años de Ayotzinapa, el Gobierno de México “no halla” a los 43 normalistas

Lunes, 26 de septiembre de 2016

El gobierno mexicano, sin esclarecer los hechos

México (Agencias).- Este 26 de septiembre de cumplen dos años de la desaparición y al grito de “Vivos se fueron, vivos los queremos” México está a la expectativa de qué pasó aquella noche del 2014, donde se cree que el Estado en sus tres órdenes de gobierno, fue cómplice de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Rául Isidro Burgos en Guerrero.

Tras dos años de investigaciones, los padres de los 43 jóvenes no están convencidos de la muerte de sus hijos, que es la versión oficial del gobierno mexicano. Aquí un recuento de las teorías que rodean este turbulento caso.

1: ¿Por qué los desaparecieron?

Es una desgracia decir que a ciencia cierta nadie lo sabe, se sabe que en la desaparición estuvieron involucrados la delincuencia organizada, pero sobre todo, se habla de un crimen de estado, en el que los elementos policíacos del orden estatal y municipal coaduyuvaron para que los jóvenes fueran desaparecidos.

2: ¿Qué se cree que pasó?

Se sabe que los jóvenes se dirigían a un evento que se realizaría en el DIF de Iguala, el gobierno de José Luis Abarca, presidente municipal de la ciudad quería presumir los logros de su esposa, María de los Ángeles Pineda, se cree que ella anunciaría ahí su candidatura a la localidad. Los normalistas habían abordado tres autobuses y se dirigían a una cuadras del DIF, supuestamente para “reventar” el evento, pero no contaban con que la policía comenzaría a seguirlos.

3: El primer ataque

Cerca de las 9:30 de la noche del 26 de septiembre la policía interceptó a los autobuses, los alumnos se bajaron y se enfrentaron con ellos, ahí los elementos de seguridad hicieron los primeros disparos y mataron a uno de los jóvenes. Mientras esto sucedió, el resto de los chicos huyeron, pero la mayoría se refugió en los buses que venían detrás del primero.

4: El segundo ataque

Cerca de las 11 de la noche, el segundo convoy de estudiantes que había llegado para auxiliar a los primeros, se encontraron en la avenida y comenzaron a dar entrevistas a los medios presentes, en este segundo convoy iban Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón. Ahí se encontraron con el vehículo que transportaba a equipo de futbol Avispones de Chilpancingo. La policía siguió el ataque, algunos alumnos huyeron, pero la mayoría fueron capturados.

5: Los 43

En los primeros reportes se sabía que eran 57 estudiantes desaparecidos, más tarde de supo que el número era 43. En un principio se señaló al presidente municipal como el autor intelectual, quien a través de un radio policial dio la orden de detener a como diera lugar a los estudiantes, con esta instrucción los policías contactaron al crimen organizado para ayudarlos. Las órdenes de la supuesta matanza vinieron de Ángel Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos. Los policías de Iguala entregaron a los estudiantes a sus homólogos de Cocula, quienes a su vez los entregaron a los Guerreros Unidos, éstos ordenaron la quema de los cuerpos, por pensar que los jóvenes eran parte del grupo rival Los Rojos.

6: El incendio en Cocula

Los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez, detenidos por la desaparición, aseguran que los estudiantes fueron llevados al basurero en dos camionetas, cuando llegaron al sitio, 15 ya habían muerto por asfixia debido al hacinamiento en los vehículos, el resto fue interrogado antes de ser asesinado de un balazo en la nuca. Se cree que tiraron los cuerpos a la basura e incendiaron el basurero y tras horas y horas de cremación, arrojaron los huesos al Río San Juan en bolsas.

La no certeza de lo que realmente ocurrió en TODA la desaparición

Los estudios presentados por diferentes grupos de expertos, por el gobierno estatal, el federal y el local tienen cada uno sus propias versiones, por lo que los padres de los normalistas siempre han creído que sus hijos están vivos.



7: Julio César Mondragón

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, el estudiante fue muerto por tortura y no por un disparo como se creía en un primer momento. Mondragón fue hallado sin vida el 27 de septiembre de 2014 tras el ataque que dejó a los 43 desaparecidos. El cuerpo del joven presentaba 64 fracturas en 40 huesos, algunas en el cráneo. El chico fue perseguido y asesinado cuando los perpetradores del ataque se encontraron los con los autobuses.

8: El quinto autobús

Durante las primeras investigaciones la PGR no mencionó que hubiera un quinto autobús involucrado en las desapariciones. Con el paso del tiempo se supo que en ese quinto autobús iban algunos de los estudiantes, pero según el conductor del mismo, se bajaron porque no servía, aunque otras versiones aseguran que la policía echó a los jóvenes del autobús. Cuando los expertos extranjeros ayudaban a recabar información sobre lo que pasó, determinaron que el gobierno mexicano no les presentó el mismo video que ellos tenían, el testimonio del conductor no coincide.

¿Por que nadie habla del quinto autobús?

La única circunstancia que explica porque el quinto autobús no es parte importante para las autoridades es que este vehículo tiene un elemento central en el caso. Las hipótesis, los testimonios, los videos e inclusive el trayecto que realizó este autobús son contradicciones que dejaron a los expertos extranjeros sin una conclusión al respecto.

9: El último SMS de Jorge Aníbal Cruz Mendoza

El joven de 19 años mandó un mensaje para su mamá a la 1:16 del 27 de septiembre, aunque no se sabe de qué coordenadas lo mandó. “Mamá, ¿me puede poner una recarga? Me urge”¿Por qué es importante? Porque este mensaje contradice TODA la versión oficial del gobierno, que asegura que el incendió en donde se cremaron los cuerpos de los normalistas en Cocula, inició a la media noche, o sea 76 minutos antes del texto. Ese informe sostiene que el teléfono de Jorge realizó una llamada a las 22:16 del 26 de septiembre desde una antena cercana al Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala y a las 22:23 recibió un mensaje.

10: La versión que nadie cree

La versión oficial de la PGR asegura que los 43 chicos no están desaparecidos, sino que murieron en el incendio, pero grupos de expertos contratados por los padres de los estudiantes aseguran que la verdad histórica fue manipulada. Las mentiras en el caso dejaron la destitución del entonces procurador Jesús Murillo Karam y recientemente la salida de Tomás Zerón de la institución, pero nada se sabe del paradero de los chicos.

11: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

En abril de 2016, el grupo de expertos se fue de México alegando que el gobierno ha obstaculizado su tarea central, pero en el informe que presentaron antes de marcharse aseguran que NO hay ni una sola evidencia de que los estudiantes fueron cremados en Cocula, si hubo 17 personas asesinadas ahí, pero ninguno de los 43 jóvenes.