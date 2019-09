AMLO denuncia compras millonarias de papel de baño, cloro y rastrillos

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la administración anterior hizo compras millonarias de papel de baño, cepillos, navajas para rasurar y cloro y que el volumen permitirá a su gobierno no adquirir dichos insumos.

“Mañana les voy a informar de una compra que dejaron de cepillos, navajas de rasurar, de miles, millones para rasurarse y papel de baño y cloro, pero vamos a terminar los seis años y no vamos a comprar”, dijo en conferencia de prensa.

López Obrador rechazó que haya incrementos en el número de casos de dengue en el país por falta de insecticidas a causa de la política de austeridad, como aseguró el ex presidente Felipe Calderón.

“¿Cómo que el dengue es porque no se compraron los insecticidas? No, hay que tener calma es como se ejerce el presupuesto ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué sucede en los gobiernos? empiezan a ver sus beneficios en las dependencias

“No deben de faltar las cosas que son fundamentales; no creo que la falta de (…) haya una epidemia de dengue. No he visto, he estado en los hospitales”, aseguró en conferencia de prensa.