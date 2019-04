AMLO ordena cancelar contrato de su compadre, para evitar críticas

México.- Bio Pappel Scribe, una empresa propiedad de Miguel Rincón Arredondo, compadre de Andrés Manuel López Obrador, ganó uno de los cinco contratos para ser proveedor del papel que se utilizará para la elaborar de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Pero el Presidente ha ordenado que se cancele. “No le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí, porque no somos iguales”, dijo.

De acuerdo con la información, se trata de un contrato abierto hasta por 221.6 millones de pesos para proveer papel offset a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). La Oficialía Mayor de Hacienda vía el sistema de Oferta Subsecuente de Descuento (OSD) fue la encargada de llevar a cabo esta licitación, para la cual se realizaron diversas evaluaciones técnicas y legales que determinaron que Bio Pappel Scribe cumplía con lo necesario para obtener el contrato.

El Jefe de Estado dijo que ayer se enteró, en la conferencia matutina, de la participación de su compadre en la licitación. Defendió la legitimidad del empresario a participar. Pero aún así, hoy dijo que se cancela para “no dar motivo a los conservadores” para que se le critique. Explicó cómo fue que se convirtieron en compadres.

“Conozco a Miguel, es mi amigo. Fue de los empresarios que, a pesar de la guerra sucia, se mantuvo con nosotros”, dijo el Presidente esta mañana. “Su esposa tuvo una niña, Mercedes; fue una cosa muy importante. Me pide, porque se dieron cosas excepcionales, muy humanas, que quería que yo fuera el padrino. Casi nunca lo hago. Por una cuestión de afecto [acepté], de buena fe. Ahora se lanza una convocatoria para comprar el papel y una de las empresas de esa compañía”.

“Voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal de que se cancele este contrato, esta compra. Le pido a mi compadre que entienda la circunstancia. Nosotros no sólo somos honestos: queremos que se sepa, que no quede ninguna duda, de nuestra integridad. Es ser, y parecer. Y esto aplica en todo. Adicionalmente, no le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí, porque no somos iguales. Ellos son los defensores de un régimen corrupto que se distinguió por hacer negocios públicos en beneficio de particulares. Jugosos negocios privados al amparo del poder público. Con Salinas de Gortari. Y ese periódico tiene esa orientación. Su orientación es hacia el salinismo. Es una especie de neoporfirismo, que ya se acabó”, dijo el Presidente.

Bio Pappel fue la única que redujo su cotización original, la cual era de 21 mil 860 pesos por tonelada, y que al final quedó en 19 mil 500 pesos por tonelada, dijo el diario Reforma.

No es la primera vez que Rincón Arredondo obtiene un contrato con el gobierno, pues entre 2010 y 2018 se quedó con unos 463 contratos por adjudicaciones directa de Conaliteg. Apenas el día de ayer, durante su conferencia matutina, el Presidente descartó que hubiera conflicto de interés por la participación de Rincón Arredondo en la licitación.

Dijo que si las autoridades hubieran considerado que no era legal su participación, no la habían permitido. Aseguró que no tenía conocimiento de que su compadre estuviera compitiendo por uno de los contratos, pues no suele inmiscuirse en los asuntos de su familia y amigos.

Miguel Rincón Arredondo se convirtió en compadre de López Obrador en marzo pasado, cuando este fue el padrino de Mercedes, la hija menor de Rincón.