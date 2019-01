AMLO: sin propiedades ni cuentas bancarias, sólo su salario

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentó ya su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), conjuntamente con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, en la que señaló que él no posee propiedades ni vehículos, tampoco cuentas bancarias ni riqueza alguna.

Aclaró que todos los funcionarios de su gobierno están obligados, sin excepciones, a presentar ese reporte de los bienes que poseen ellos y sus cónyuges, ya que “la transparencia es la regla de oro de la democracia”.

“Nunca me ha interesado el dinero, yo lucho por ideales, no he tenido como objetivo acumular bienes materiales”, explicó en su conferencia de esta mañana. Detalló que sólo posee la finca ubicada en Palenque, Chiapas, que le heredaron sus padres y que él escrituró a nombre de sus cuatro hijos.

Detalló que nunca ha tenido tarjetas de crédito e incluso mostró su cartera, la abrió y extrajo su contenido: un dólar “de la buena suerte” que le dio uno de sus paisanos, dijo, y un billete de 200 pesos.

López Obrador precisó que la información se puede consultar en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En la misma se detalla que sus ingresos son de 108 mil 744 pesos mensuales, su salario como Presidente de la República y los de su esposa 117 mil 500 pesos, producto de su trabajo como investigadora, conferencista y de las regalías que recibe de los libros publicados por ella y por el propio Ejecutivo federal.

En total, los ingresos de ambos suman 226 mil 244 pesos al mes. El Presidente de la República declaró asimismo que en su tarjeta de nómina, de Afirme, tiene 207 mil 26 pesos y 239 mil 42 pesos en Pensionissste.

Su esposa, Beatriz Gutiérrez, declaró tres cuentas de nómina -en tres bancos- por un millón 455 mil pesos, dos terrenos en Puebla, una casa y un departamento en la Ciudad de México por un monto de 5 millones 242 mil 737 pesos.

Asimismo declaró joyas por un valor de 100 mil pesos, obras de arte –cuadros y esculturas– por 300 mil pesos y muebles y demás menaje de casa por un valor de 350 mil pesos.

“Este es el registro que se presentó en la Secretaría de la Función Pública”, detalló el Ejecutivo federal. Mostró la tarjeta de nómina de Banorte en la que le depositarán su salario como Presidente de la República.

Expuso que todos los integrantes de su gobierno van a presentar su declaración patrimonial. “Lo van a hacer por convicción, no habrá excepciones, incluso, dijo, aquellos funcionarios que poseen fortunas ya que no les debe avergonzar si fueron obtenidas de manea legal.

Cuestionado sobre el riesgo de que el empresario Alfonso Romo pudiera correr al hacerse pública su fortuna, respondió que todos los ciudadanos tienen que tener la protección del gobierno.