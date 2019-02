Captan a Peña Nieto con una modelo en Madrid

El ex presidente fue visto junto a Tania Ruiz Eichelmann en la ciudad española, en donde aseguran llevan viviendo una temporada

El ex presidente Enrique Peña Nieto reapareció y fue captado en Madrid, España, junto a la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

Y es que imágenes en poder de la revista Quién, revelan el momento exacto en que el político se encuentra junto a la mexicana, y dos hombres más.

En las fotos, se ve a Peña Nieto vestido con un pantalón y abrigo negro, junto a él, la modelo Tania porta una chamarra y un gorro rosa y lentes de sol.

Según fuentes cercanas a la publicación, aseguran que la pareja lleva una temporada residiendo en Madrid.

Tania Ruiz Eichelmann de 31 años estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez y, en 2017 cuando fue parte del especial “Quién es más sexy” de la revista, declaró que sus pasiones son el pilates, yoga y el diseño de modas.

Esta imagen sale a la luz en medio de una ola de rumores de divorcio entre Peña Nieto y Angélica Rivera, con quien contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 2010.

El ex presidente de México y la ex Primera Dama no han hablado al respecto, sin embargo Sofía Castro, hija de Angélica, habló de estos rumores.

La actriz rechazó las versiones que aseguran que su madre y Peña Nieto habrían iniciado trámites de divorcio.

“Lo único que puedo decir es que mi mamá y Enrique están más felices, más unidos, más guapos que nunca”, aseguró Castro a medios.