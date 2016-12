Crece desabasto de gasolina en más de diez Estados

Lunes, 26 de diciembre de 2016

La empresa no dio explicaciones

México (Agencias).- Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó a la población de León, Guanajuato, y San Luis Potosí, no hacer compras de pánico de gasolinas ni exponerse a adquirir en tomas clandestinas, porque, aseguró, tiene combustible suficiente.

A pesar de las afirmaciones de la empresa, en San Luis Potosí alrededor de 50 por ciento de estaciones de servicio suspendió operaciones por falta de combustible; en Jalisco no se ha regularizado el abasto de Premium; en León no hubo durante cinco días, y en Michoacán y estado de México no se ha normalizado.

Aunque en otras regiones como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Durango, también se padecía escasez de gasolina en varias ciudades.

La compañía no explicó las razones del desabasto; sin embargo, en cada localidad afectada se habla de diferentes motivos, como el cambio de contratos para los expendedores.

PEMEX Encuentra mas notas relacionadas a estas Etiquetas: desabasto de gasolina