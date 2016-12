Dejar el cargo, sería mi peor error: Cuauhtémoc Blanco

Jueves, 8 de diciembre de 2016

El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que no está derrotado y mucho menos dejará su cargo, declaró que el próximo año seguirán los ataques en su contra, pero no se irá antes de que termine su mandato, porque ese sería el peor error que cometería.

“Esto no va a parar, ya lo he dicho muchas veces, el año que viene va a estar más difícil, más complicado, realmente no me quieren dejar trabajar, es una realidad y creo que la gente se ha dado cuenta, pero voy a seguir trabajando”.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, el ex futbolista aseguró que no dejará la alcaldía antes del 31 de diciembre del 2018, día en el que concluye su mandato.

“Nunca (he pensado en dejar el cargo), sería el peor error que cometería, sería defraudar a toda la gente que confió en mí, pero nunca lo voy a dejar, no estoy derrotado, confío en las instituciones, para mí es lo más importante, y realmente seguir luchando por lo que quiere la gente, y lo que les prometí yo en campaña, se los vamos a cumplir poco a poco”, declaró Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco dijo también que la política es muy difícil, porque cuando se tiene las intenciones de trabajar para los ciudadanos, la gente mala no deja; dijo que a la gente buena le va bien, “Dios no se equivoca y a la gente buena le va bien y a la gente mala que Dios la bendiga”.

El día de ayer, el abogado de Blanco, Cipriano Sotelo, dijo que la suspensión fue otorgada el pasado martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora con dicha suspensión, el Congreso puede seguir discutiendo la revocación de mandato de Cuauhtémoc.