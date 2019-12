Denuncian desaparición de tres jóvenes en Veracruz; iban de vacaciones

Veracruz.- Astrid Carolina Rocas Castañeda, Cristian Viveros Zorrilla y David Nieva Arizmendi son tres jóvenes que se encuentran desaparecidos desde el viernes 6 de diciembre, en el puerto de Veracruz, reportaron sus familiares.

Darío Rocas Castañeda, hermano de Astrid Carolina, informó que la joven estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, terminó su semestre en Único, un sistema educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y se trasladó a Veracruz para vacacionar.

Astrid Carolina Rocas Castañeda, de 21 años, y Cristian Viveros Zorrilla, de 23 años, son novios, mientras que David Nieva Arizmendi, de 25 años, era amigo de Cristian. De acuerdo con las versiones familiares, los tres habrían desaparecidos juntos.

“Las alertas se encendieron el sábado como a las 21:00 horas, que un hermano de Cristian me llamó preguntando por él. Ahí fue cuando tratamos de comunicarnos con ellos, y nos dimos cuenta que los teléfonos estaban apagados, no recibían nuestros mensajes y no entraban las llamadas”.

Ante la incapacidad para comunicarse con ellos, los padres de Astrid Carolina Rocas Castañeda se trasladaron al puerto de Veracruz para presentar la denuncia por desaparición. Mientras, otra parte de la familia mantiene una intensa campaña de difusión en redes sociales, solicitando el apoyo de la sociedad para dar con su paradero.

“Nos parece increíble que se los haya tragado la tierra, que tres jóvenes desaparezcan y no tengamos información sobre lo ocurrido”, cuestionó Darío Rocas, quien detalló que las autoridades del Gobierno de Veracruz, no han podido ofrecerles alguna pista, una línea de investigación sobre su desaparición.

El hermano de Astrid Carolina pidió al gobierno de Jalisco, que es donde reside la familia actualmente, que entre en colaboración con el gobierno de Veracruz, para tratar de localizar a su hermana y los dos jóvenes desaparecidos.

También pidió a la sociedad que se solidarice con ellos y difunda las fichas de desaparición, y en caso de contar con algún dato, se ponga en comunicación para ofrecer información útil para dar con su paradero.