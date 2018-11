Descartan que gobierno de AMLO vaya a usar reservas internacionales

Ciudad de México.- El próximo secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa, descartó que el gobierno entrante dispondrá de las reservas internacionales para financiar gasto público e inversiones, luego de que medios locales reportaron sobre la posibilidad de someter su uso a una elección popular.

Las declaraciones de Urzúa se dan días después que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), lo que golpeó los mercados locales y llevó a las agencias calificadoras a poner bajo la mira la perspectiva del país.

“No, no, no; las reservas internacionales no se tocan, eso es del Banco de México”, dijo Urzúa la noche del miércoles. “Es un absurdo”.

Algunos medios locales y columnistas se hicieron eco esta semana de un reporte del banco suizo UBS titulado “Invirtiendo en México”, en el que advirtió de la posibilidad de que el referéndum sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cambios en el futuro.

“El uso de reservas en el banco central (Banxico) también podría estar sujeto a la elección de la gente”, dijo UBS. Según Banxico, las reservas internacionales de México ascendían a 176 mil 7 millones de dólares hasta la semana pasada.

En países como Venezuela, gran parte de las reservas internacionales se han usado de forma discrecional para financiar el proyecto socialista inaugurado por el fallecido mandatario Hugo Chávez. Sin embargo, las reservas del país petrolero hoy están en mínimos de más de dos décadas.

En los últimos días, algunos columnistas locales escribieron que en la Cámara de Diputados se estaría impulsando una iniciativa de reforma legal y consulta para darle otro destino al uso de las reservas internacionales. La iniciativa estaría liderada por el diputado del Partido de Trabajo -aliado del movimiento de López Obrador- Benjamín Robles.

“Yo rechazo cualquier expresión que se dé de que yo haya propuesto hacer una consulta (sobre el tema). Es falso”, dijo el diputado a Reuters. “El espíritu de mi iniciativa es dotar de estos nuevos objetivos al Banco de México”.

Robles aclaró que hace aproximadamente un mes presentó una iniciativa “para proponer la modificación del marco jurídico del Banco de México y dotarle de nuevos objetivos, entre ellos el crecimiento económico y particularmente (…) del empleo”.

Al ser consultado sobre si está de acuerdo con usar discrecionalmente las reservas, el diputado se limitó a decir que ha presentado el tema “para que se debata” y esperará el momento en que eso ocurra.

“Podríamos nosotros lograr primero modificar los objetivos del Banco de México (…). Con eso creo que lograremos un avance muy importante para que Banxico también intervenga en estos asuntos y no nada más en el control inflacionario”, agregó.