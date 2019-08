Diego Fernández, preparado para una posible «venganza» de López Obrador

México.- Diego Fernández de Cevallos Ramos, abogado y ex candidato a la Presidencia de México, dijo que sabe que el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría tratar de vengarse de él, pero eso no le quita el sueño.

“Sé que corro riesgos por mi comportamiento frente al Presidente de la República, pero les digo que estoy dispuesto a lo que venga. Estoy preparado para pagar el precio por seguir siendo el mismo: un hombre que enfrenta la adversidad”, dijo en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, integrantes de Los Periodistas, programa de Radio Centro.

“A estas alturas del naciente sexenio, nadie que tenga una neurona sana puede creer al Presidente que lo de él no es una venganza y que nadie está por encima de la ley, cuando es el primero en violarlas todas y faltar a su palabra. No le creo una sola palabra al Presidente”, afirmó Cevallos Ramos.

Diego Fernández aceptó que si Andrés Manuel López Obrador quisiera vengarse de él, uno de sus rivales políticos durante décadas, podría hacerlo.

“Mi deber como ciudadano es señalar los atropellos de un Presidente que vive de la estafa y de la mentira; que todos los días insulta y viola la ley, y que sólo responde a su ambición enfermiza de poder”, señaló el que compitió por la Presidencia de la República en 1994.

–¿Cómo se prepara uno para enfrentar un Presidente, Diego?– cuestionó Páez Varela.

“Con serenidad. No miento. No calumnio. Lo hago por México. Si él es vengativo, no me quita el sueño. No me puede quitar López Obrador nada que no vaya a quitar la muerte”, respondió Cevallos.

Delgado Gómez y Páez Varela cuestionaron a Diego Fernández por su papel en los videoescándalos de 2004 y 2005.

“¿Por qué participar con Carlos Ahumada?”, le preguntaron. “Estaba a la vista en esos videos una sinvergüenzada, en la que participaban funcionarios del PRD. Para mí era importante que intervinieran las autoridades”, respondió Cevallos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no es venganza el arresto (y posterior liberación, en Argentina) del empresario Carlos Ahumada, quien organizó, junto con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos, los llamados “videoescándalos”.

“Videoescándalos” se conoce a una serie de filtraciones de videos en México, entre 2004 y 2005, en los que se ve a políticos recibiendo dinero de Carlos Ahumada. También se relaciona a ese escándalo el video de Gustavo Ponce Meléndez, Secretario de Finanzas del Distrito Federal con López Obrador, jugando en Las Vegas; o el de Jorge Emilio González Martínez, el “niño verde” del Partido Verde Ecologista de México, donde se le veía negociando un permiso municipal en Cancún para ceder una reserva ecológica a cambio de 2 millones de dólares.

Pero el mayor escándalo vincula René Bejarano. Federico Döring filtró un video a la televisión donde Bejarano, entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, recibe 45 mil dólares de Ahumada. Después se sabría que el empresario de origen argentino había acordado con Carlos Salinas de Gortari y con Diego Fernández de Cevallos la difusión de estos videos para afectar a López Obrador (SinEmbargo).