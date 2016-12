Ejército no está para perseguir delincuentes; debe regresar a los cuarteles: Cienfuegos

Jueves, 8 de diciembre de 2016

General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional

México (Agencias).- El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, resaltó que es necesario establecer un marco jurídico para definir las funciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ya que sus integrantes no estudiaron para perseguir delincuentes.

Durante el desayuno de fin de año con medios de comunicación, el titular de Sedena enfatizó que se le ha estado insistiendo al Congreso para que se regularice la actuación de las fuerzas armadas y añadió “si quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales, nosotros no pedimos, ya ustedes lo saben no lo tengo que decir, pero no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, los que estamos con ustedes aquí no estudiamos para perseguir delincuentes”.

Nuestra idea y nuestra posición es otra, y ahora se está desnaturalizando, estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”, destacó.

Sobre el nuevo sistema de impartición de justicia penal, Cienfuegos Zepeda puso como ejemplo que los jueces han liberado a delincuentes de alta peligrosidad que ya habían sido juzgados y encarcelados bajo el argumento de faltas al debido proceso, por lo que soldados y marinos ya lo piensan antes de ir a un operativo, porque les sale más barato ser juzgados por desobediencia que por violar derechos humanos.