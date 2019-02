En el gobierno se acabaron los amiguismos y el influyentismo, reitera AMLO

Ciudad de México.- En el gobierno “no se va a permitir el influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al instruir que la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, informe sobre nombramientos de personas cuestionadas por su nivel de estudio y las renuncias hasta ahora presentadas por esos motivos.

En la conferencia de prensa diaria se le preguntó al titular del Ejecutivo sobre la designación de David Alexir Ledesma Feregrino, como subdirector de la Coordinación de Comunicación, cuando aún no concluye sus estudios universitarios, y de María Chávez, como secretaria Administrativa de Fondo Sectoriales, con apenas secundaria terminada.

En ese punto, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, dijo que “ya renunciaron dos”, sin dar más datos. “Que ella informe”, atajó López Obrador, en alusión a la directora del Consejo.

“Se está procurando, no sólo en el Conacyt, sino en todo el gobierno, que no haya ninguna anomalía, y ya lo dije ayer, no se va a tolerar corrupción… todo lo que aquí se ponga a consideración se va a investigar y se aclara todo”, añadió el presidente.

López Obrador aseguró que hay toda una campaña en contra “y también hay que ventilarlo todo. Están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia. Mafia, aunque parezca increíble, en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder.

“Entonces eran intocables y también con sueldos elevadísimos, y tampoco con tanto nivel académico. Entonces se sienten desplazados. Que se transparente todo”.

Reiteró que le tiene mucha confianza a la directora del Conacyt, quien “es una mujer no sólo inteligente, Premio Nacional de Ciencia 2017, pero no sólo eso, es una mujer honesta, con convicciones, pero que se ventile este asunto”, sostuvo.

Destituyen a funcionaria cuestionada

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó que desde ayer concluyó la relación laboral con Edith Arrieta Meza, designada subdirectora de área de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), luego de que se dio a conocer que su nivel máximo de estudios es una licenciatura en diseño de modas.

El organismo que preside Elena Álvarez-Buylla Roces, destacó que Arrieta Meza –quien será sustituida en el cargo por Eva Bermúdez García, maestra en ciencias bioquímicas– fue invitada a colaborar en la comisión debido a su amplia experiencia en trabajo organizativo y de enlace en comunidades rurales.

En un comunicado, el Conacyt agregó que la colaboración de Arrieta Meza con la Cibiogem concluyó ayer y se dio en el contexto de la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola de Ciudad de México. Una vez finalizada la función para la cual fue invitada, la relación laboral entre la licenciada Arrieta y Cibiogem ha concluido.

David Alexir Ledesma presentó su renuncia

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, confirmó que David Alexir Ledesma presentó su renuncia como subdirector de la Coordinación de Comunicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En entrevista al término de la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuevas indicó que Ledesma Feregino decidió separarse de su cargo por el rechazo de la comunidad científica y por el acoso personal sufrido esta semana en plataformas como Facebook y Twitter.

El ahora exfuncionario se desempeñaba como uno de los subdirectores de la Coordinación de Comunicación de la institución y entre sus principales funciones se encontraba la generación de contenido y el manejo de las redes sociales.

“No tenía ningún puesto directivo realmente. Hacía labores de respaldo. No tenía nombramiento, estaba haciendo funciones de comunicación, como llevando las redes sociales. Presentó su renuncia por todo el cuestionamiento en la prensa y en las redes. Fue por voluntad propia”.