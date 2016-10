Entre más me calumnian, más digno me siento, afirma AMLO

Guadalajara, Jal.- Pese a las calumnias en radio y televisión de la mafia del poder , Andrés Manuel López Obrador dijo que no demandará ante el Instituto Nacional Electoral a los presidentes del PRI, Enrique Ochoa, y del PAN, Ricardo Anaya, quienes son utilizados para atacarlo.

En su jornada por Jalisco, que incluyó Jocotepec, Tlajomulco y el centro de Guadalajara, el dirigente nacional de Morena afirmó que las órdenes a los líderes panistas y priístas para tratar de aminorar el crecimiento de su partido las dictan Carlos Salinas, Felipe Calderón y Claudio X. González, principalmente.

No vamos a proceder contra ellos, porque queremos seguir haciendo de dominio público que ellos son igual de ruines, de canallas. Entre más me golpean estos corruptos, como decía Ponciano Arriaga, más digno me siento , señaló de acuerdo con lo que también publicó en redes sociales.

Durante las tres asambleas informativas advirtió que este grupo, con la complicidad del PRIAN, va a buscar otra vez por todos los medios robarse la Presidencia de la República, como ya lo hicieron en 2006 y 2012 .

En ese sentido afirmó que por ello ahora todos quieren culpar del desastre nacional a Enrique Peña Nieto, en una operación de recambio para volver a engañar a la ciudadanía mientras se lavan las manos; cuestionan hasta el plagio de la tesis de Peña, pero se olvidan que Calderón se robó la Presidencia .