Evo Morales agradece a AMLO: «me salvó la vida»

México.- Evo Morales, ex presidente de Bolivia, agradeció este martes al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador el asilo político otorgado por su Gobierno.

“Estamos muy agradecidos porque el presidente de México (…) me salvó la vida”, dijo en mensaje a medios.

Morales llegó este martes a las 11:10 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladó desde Bolivia.

El expresidente boliviano fue recibido en el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el canciller Marcelo Ebrard.

Morales llegó acompañado de quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, y su exministra de Salud, Gabriela Montaño.

Agregó que en Bolivia se dio un golpe de Estado, esto después de su victoria en primera ronda en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

El resultado de los comicios fue calificado como fraudulento por parte de la oposición y detonó una serie de protestas que se extendieron por más de tres semanas.

“En estas tres semanas quemaron tribunales electorales, ánforas de las elecciones, sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento político, saquearon la casa de mi hermana, saquearon mi casa en Cochabamba”, contó.

Morales aseguró que “mientras tenga vida” seguirá en la política y en la lucha.

“Estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho a la liberación. Pensábamos que habíamos terminado con la opresión, pero surgen otros grupos que no respetan la vida y menos la patria”, reclamó.

Morales fue trasladado por autoridades mexicanas a un lugar desconocido en un helicóptero, luego de su arribo a territorio mexicano.

Yo dí la instrucción de ofrecer asilo a Evo Morales: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó este martes que fue él quien decidió ofrecer el asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

«Que quede claro, ya después entramos a los pormenores, que yo di la instrucción de ofrecer el asilo (a Evo Morales)», explicó durante su conferencia de prensa matutina.

Evo Morales renunció a su cargo como presidente de Bolivia con la intención de facilitar la pacificación de su país, que vive una convulsión social, poco después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera nuevas elecciones por irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Asilo a Morales no afectará relación con EU: Ebrard

La decisión de haber otorgado asilo político a Evo Morales en México no afectará las relaciones del Gobierno con la administración de Estados Unidos que están en «su mejor momento», dijo este martes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

«Pensaría que la relación con Estados Unidos está en el mejor momento de los últimos años. ¿Se basa en qué ? Que hay respeto mutuo y reconocimiento del peso de México y su democracia, que es un Gobierno vigoroso y eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión», explicó sobre las discusiones sobre temas migratorios y de tráfico de armas que han sido analizados por ambas administraciones.

«Por lo tanto, no espero ningún reclamo sobre la posición de asilo, no lo hemos tenido y no lo esperamos», subrayó.

Agregó que no habló con autoridades de Estados Unidos sobre la decisión anunciada el lunes por la Cancillería.

Además, Ebrard remarcó que la decisión de albergar a Morales como asilado político en México no debe afectar la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte del Congreso estadounidense.

“No le veo relación (…) porque son dos esferas, una es la de la política exterior de México y (otra) la esfera del último tramo de la aprobación, no tienen vinculación. Estados Unidos no ha establecido, ni lo hará, una relación con México basado en ese tipo de criterios porque si así fuese, no habría una buena relación entre los dos países”, puntualizó.

El Gobierno de México otorgó asilo político a Evo Morales el lunes, esto después de que el expresidente boliviano presentó su renuncia al cargo tras el pedido de las Fuerzas Armadas para que dejara el puesto.