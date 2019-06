Gasolinera en Puebla robaba más del 30% a consumidores: Profeco

México.- Una gasolinera en Acajete, Puebla, a nombre de José Óscar Cervantes López, es la que más roba litros de combustible a los consumidores en México, reveló este lunes la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dijo en la conferencia mañanera que, de cada 20 litros que despachaba a una persona, la estación de servicio en Acajete se quedaba con 6 litros con 670 mililitros.

«Encontramos a la gasolinera que más se ha registrado que robe en todo el país, de José Óscar Cervantes López, en Acajete, Puebla. Estaba dando de menos 6.67 litros por cada 20 litros. (Es decir), estaba robando a los consumidores más del 30 por ciento del combustible que pedía», explicó Sheffield.

El domicilio exacto de esta gasolinera de Acajete, Puebla, es el siguiente: Km. 20+360, carretera federal Amozoc-Tezuitlán, código postal 75110.

En la verificación de la semana pasada, Profeco informó que se detectaron otras dos gasolineras «muy mal portadas» y que estaban cometiendo delitos.

-Servicio Fresnos SA, en Chalco, Estado de México. En sus bombas no había calibración, lo que quiere decir que la computadora no estaba registrando los litros que despachaba. «Esto implica que el control de venta de litros estaba por fuera de las bombas. No pudimos encontrar el transmisor, pero, al no haber registro de calibrador en la bitácora de eventos, se cerraron todas las bombas de esta gasolinera, porque evidentemente estaba robando a los consumidores», señaló Sheffield.

-«También encontramos un rastrillo en una gasolinera pequeña, a nombre de Carlos Cesarín Ortega Trujillo, en Acala, Chiapas. En tres dispensadores se encontró este dispositivo que funciona a distancia para rasurar (digitalmente) los litros que se ofrecen al consumidor», añadió el procurador. Se cerraron las bombas de esta gasolinera.