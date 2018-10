Justin Trudeau pidió a AMLO interceder ante EU: Gobierno de Canada lo confirma

Querétaro.- Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pidió hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos (EU) al entendimiento y mantener el acuerdo de libre comercio trilateral.

Al concluir una reunión privada que sostuvo con el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, el presidente electo indicó que el jueves recibió la llamada del ministro canadiense para informar cómo van sus negociaciones con EU.

Añadió que la intervención del gobierno mexicano sólo será utilizando buenos oficios, porque quiere llevar una buena relación con Canadá, igual que con EU, y desea que haya entendimiento entre ambos países.

Agregó que la política es tiempo, ya que no se debe forzar ninguna situación para que exista entendimiento entre EU y Canadá, además de que no pueden ser oficiosos ni actuar más allá de lo que les corresponde, pero afirmó que no le dará la espalda a Canadá.

Al vencer el domingo el plazo para enviar el acuerdo al Congreso de EU y al Senado mexicano, consideró que aún hay tiempo para que se logre el pacto trilateral y, en el peor escenario, lo que sucedería es que sea bilateral entre México y Canadá o México-EU.

Sin embargo, indicó que el gobierno mexicano insistirá en que siga el tratado trilateral y confió que los vecinos del norte pronto lleguen a un acuerdo.

Afuera del palacio de La Corregidora, sede del Poder Ejecutivo estatal, señaló que recomendó a Trudeau que dialogue en todo momento con el gobierno estadunidense y, si se mantiene la falta de entendimiento, que continúe insistiendo con el diálogo para no cancelar la posibilidad del pacto, del que dijo no hay fechas fatales.

Recordó que el gobierno mexicano ya logró un acuerdo con EU, dio por cerrada esa negociación y ya no regresará a revisar lo convenido porque no quiere poner en riesgo el futuro económico y la estabilidad financiera el país.

Canadá confirma llamada de Trudeau

La oficina del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó la conversación telefónica que sostuvo esta semana con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la cual hablaron de la relación bilateral y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Trudeau y López Obrador hablaron del acuerdo comercial trilateral que ambas naciones tienen con Estados Unidos y destacaron el “mutuo beneficio económico” de la relación comercial entre Canadá y México.

Ambos líderes acordaron trabajar “muy de cerca” para fortalecer la “dinámica” alianza entre los dos países.

El comunicado de la oficina de Trudeau indicó que la conversación telefónica del jueves se dio luego que el primer ministro se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 25 de septiembre pasado, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Canadá espera el apoyo de México para que la renovación del TLCAN mantenga la integrada relación comercial trilateral.