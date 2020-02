‘Me dijo que le daba asco por gorda y discapacitada’: Mujer denuncia a Lorenzo Lazo

Daniela Baica, de 25 años, denunció al economista, de 66, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Una persona que es reconocida en el medio como un caballero por la manera tan digna en la que se comportó en los últimos años de vida de Edith González (q.e.p.d.), es su viudo, Lorenzo Lazo, de 66 años. Por ello, nos llevamos una gran sorpresa al enterarnos de que el economista fue denunciado por discriminación.

Hablamos con la mujer que lo denunció, Daniela Baica, de 25 años, quien nos dio estas tremendas declaraciones:

-Daniela, ¿qué problema tienes con Lorenzo Lazo?

“Mi problema es que el señor Lorenzo Lazo me discriminó horriblemente, me dijo cosas muy feas”.

-¿Nos puedes platicar de qué forma te discriminó?“Mira, conocí al señor Lorenzo a principios de diciembre pasado en una subasta de pinturas que a la vez fue un homenaje a su fallecida esposa, Edith González (q.e.p.d.). Fue un evento de noche y había mucha gente. Aunque platicamos por unos minutos, yo creo que el señor no me vio bien y no se dio cuenta de que yo no era perfecta”.

-¿Cuál es el problema físico que tienes?

“Por culpa de una vacuna que me aplicaron cuando era bebé, me dio una reacción que no debía y tengo una discapacidad motriz (al caminar arrastra una pierna). Además tengo un poco de sobrepeso”.

-¿Y luego qué pasó?

“Esa noche intercambiamos nuestros números celulares. Por esas fechas yo hice un viaje a Europa y estando allá le mandé unos whats”.

-¿Para qué le escribiste?

“Para pedirle que cuando volviera a México me hiciera unas fotos. Pensé en él porque me daba confianza debido a que Edith González siempre hablaba maravillas de él”.

-¿Cómo sabías que él tomaba fotos?

“Porque en sus redes sociales vi que tiene una página de fotografía”.

-¿Para qué las querías?

“Hace años, cuando era más delgada, llegué a modelar profesionalmente, y le platiqué a Lorenzo que quería hacerme unas fotos por puro gusto”.

-¿Qué sucedió después?

“Me dijo que me las podía hacer, pero en enero (de este año), porque él también estaba de vacaciones. Entonces empezamos a hablar un poco de la sesión fotográfica y le reiteré que tenía un poco de sobrepeso. Luego él me llamó para sugerirme que sería buena idea hacer las fotos en otra ciudad o en un hotel, con ropa sexy o en traje de baño”.

-¿Crees que tenía una doble intención?

“Pienso que al principio quizá sí quería algo conmigo, pero no lo vi mal, él no estaba casado y yo tampoco, pero eso no fue lo que me molestó”.

-Daniela, ¿qué sucedió cuando lo viste en el hotel?

“Fue horrible. Llegué a un hotel en Polanco que él escogió y, al verme, me dijo que mejor fuéramos a la cafetería. En cuanto nos sentamos me dijo: ‘No sé si hacerte las fotos porque me das asco, mucho asco, eres muy gorda’”.

-¿Tú qué le respondiste?

“Le contesté que muchas personas comemos mucho cuando tenemos problemas, pero él me respondió: ‘¿A poco tú me ves gordo? No, ¿verdad? Tú eres gordísima, me das asco y tu defecto físico más’”.

-¿Entonces?

“Le dije que me respetara, que yo lo había buscado con buenas intenciones, pero él siguió ofendiéndome, me dijo: ‘Eres una discapacitada y para mí eso es muy asqueroso… La gente que no es perfecta es una basura’”.

-¿Después qué pasó?

“Obvio me hizo sentir mal y me quise ir del lugar, pero cuando me levanté me dijo: ‘No te levantes, me da mucha pena que te vean’. Me hizo sentir como basura, y más porque yo incluso le había comprado un perfume y un cuadro para regalárselos. Pero imagina mi sorpresa”.

-¿Crees que si hubieras estado esbelta, hubiera llegado a algo más?

“Pienso que sí, que si yo fuera más esbelta me habría propuesto otra cosa”.

-¿Sabes si rentó una habitación y ya no la ocupó?

“No sé, a mí ya no me dieron ganas de saber nada, si había o no pagado la habitación”.

-¿Le hubieras correspondido si le hubieras gustado?

“No sé, tal vez sí; es un hombre muy guapo para su edad. Además pensé que si estuvo con Edith cuando ella estaba con problemas de salud y no la dejó sola, me imaginé que era una persona que tal vez comprendería que no soy perfecta, pero nunca imaginé que me tratara como basura”.

-¿Qué pasó después?

“Me fui del hotel sintiéndome muy mal, porque no había comido nada, ya que el señor me dijo gorda. Así estuve toda la noche y no pude dormir. Al otro día, como no mejoraba, fui al hospital. Al llegar a urgencias me desmayé. Como llegué sola, los enfermeros checaron en mi celular a quién podían marcarle, y como vieron los chats con Lorenzo, le llamaron, pero tuvo el descaro de decirles que no me dieran atención médica, que yo no valía la pena”.

-Por todo lo anterior decidiste denunciarlo…

“Claro, porque sufrí violencia psicológica y discriminación, por eso decidí ir al Conapred para presentar una denuncia”.

-¿Qué es lo que pides?

“Yo no quiero fama, lo que quiero es una disculpa pública por lo que me hizo y también quiero señalarlo públicamente. Si algo me llega a pasar, lo culpo a él”, finalizó.