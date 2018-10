Nos pedían 88 mil millones para el Nuevo Aeropuerto y no es posible: AMLO

México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el Fideicomiso para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) solicitó 88 mil millones de pesos para continuar con la construcción de éste; sin embargo, remarcó que “esto no es posible, nosotros no podríamos financiar esto”.

En un video publicado en sus redes sociales, el presidente electo señaló que “se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos, cuando me presentaron a mí el dictamen de la comisión de Gobierno, me dijeron, entre ellos Carlos Urzúa, que una de las ventajas que tiene la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco es que es autofinanciable, se puede concesionar, no se requiere de dinero del presupuesto, y ahora resulta que sí”.

Agregó que el avance de la construcción del NAIM es del 20 por ciento.

López Obrador mencionó que inversionistas como Carlos Slim, que tienen obras en el NAIM han planteado que se puede terminar éste con un menor costo si se compran materiales en México y se compran materiales más baratos.

“Si se pueden reducir los costos y si se pueden hacer cargo de los costos sin que se usen recursos del presupuesto, así sí podríamos considerar la posibilidad de seguir la construcción en Texcoco, aun así se va a hacer la consulta”.

En tanto, indicó que el aeropuerto se estaría terminado en 2024, “nos pasaríamos todo el sexenio construyendo el nuevo aeropuerto”.

Además se comprometió a resolver el problema de saturación del actual aeropuerto, “porque si una solución u otra nos lleva 6 años, va a ir creciendo la saturación en el AICM y no podríamos atender la demanda”.

“Vamos a tener necesariamente que habilitar el aeropuerto de Toluca, y posiblemente el de Puebla y Morelos. Y se opta por el de Santa Lucía, tendremos que construir rápido ahí”.

Adelantó que la próxima semana ofrecerán una conferencia de prensa para brindar más información al respecto, en la que estará presente el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.