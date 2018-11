Nuevo escándalo: Filtran supuesto audio de Sergio Mayer

México.- Un nuevo escándalo rodea al diputado Federal de Morena, Sergio Mayer luego de que comenzara a circular un supuesto audio en el que se oye regañando a su equipo de trabajo, llegando a insultar a un grupo de mujeres.

El material que ya circula en las redes sociales y que se ha echo viral deja escuchar a Sergio Mayer insultando a un equipo de mujeres pertenecientes a su equipo de trabajo llamándolas “niñitas pende…”.

El material original, que tiene una duración poco más menos de 5 minutos, se logra escuchar al diputado alterado porque “no ve los resultados” de algún evento que hicieron, reclamando a su equipo porque la gente le pidió “publicidad” y él no tenía nada que darles.

Según el audio Mayer discutió con un hombre y una mujer, quien le dice que “ya nadie quiere estar (con él)”, a lo que Mayer contesta: “Si no quieren estar que se vayan”, publicó Excelsior.

El que no quiera estar y se los dije desde un principio ‘así soy’, y yo busco resultados. El que no quiere estar y no le guste, que se vaya. A mí entréguenme resultados y no tengo porque hablarles mal.

Entre otros más reclamos se logra oír que una mujer le recomienda que contrate un chofer, por lo que de inmediato el legislador contesta si contra un chofer luego necesitará a alguien que cuide del chofer “y así me la llevo”.

Un chofer, un asistente… está cab…; (…) ¿qué les digo? puros pretextos.

Por último a lo lejos se escucha como otra mujer le asegura al diputado que la gente habla mal de él, porque es un grosero. Mayer le contesta que eso es una mentira porque “la gente, a mí, me responde y me adora”.

Las niñitas, estas pende…, que están paradas viéndome cómo hablo, no las necesito.