Ofrecen 20 mil pesos para hacer bromas «pasadas de reata»

Dalila Polanco está dormida en su casa, sola. De pronto, a mitad de la noche, alguien le toca la mano y en cuanto se despierta comienza a gritar porque hay un hombre frente a ella. Se cae de la cama, busca un objeto con el que pueda defenderse, pero no logra agarrar nada porque sigue aturdida por el sueño.

Lo que no sabe, al menos en ese momento, es que hay cámaras grabando todos sus movimientos y un amigo que decidió hacerle una «broma» para el programa de televisión «Vas con todo», conducido por Cecilia Galliano y «Bazooka» y producido por Yordi Rosado y Manolo Fernández.

El programa se estrenará el próximo lunes 29 de enero a las 20:30 por Canal 5 y la temática es esa, hacer bromas «pasadas de reata», como dijo «Bazooka», no sólo a famosos en distintos entornos, también a parejas (de amigos, esposo, familia o amantes) en restaurantes.

El equipo recalcó la veracidad de las situaciones que se verán en pantalla; la dinámica es que llega una pareja a un restaurante y con el pretexto de una «promoción» se llevan a uno a otra parte del lugar; allí, Ceci Galliano, «Bazooka» y algún invitado especial, les preguntan qué estarían dispuestos a hacer por 20 mil pesos. La idea es que sigan sus instrucciones (las que sean) a través de un chícharo, si aceptan vuelven a la mesa y comienza la broma que puede ir a cualquier lado, tanto como quieran los conductores y tanto como acepte el participante.

Sin embargo, ¿cuál es el límite de este tipo de bromas?, ¿cómo controlar que no se salga de control? Pensando que alguien podría tener un arma blanca en casa para defenderse de intrusos en el caso de la broma de Dalila Polanco, o que podría sufrir un ataque de nervios u otras cosas.

Yordi aseguró que a Dalila le gustan este tipo de bromas, y que ninguna se transmitirá en tv en el caso de las partes involucradas.

«Nos aseguramos de que Dalila no tuviera armas (risas), este tipo de bromas las tenemos que cuidar muchísimo porque no sabemos cómo vaya a reaccionar (la gente), sí hay mucha gente que nos ha dicho que no (quieren que su broma se transmita en televisión), y no vamos a ese nivel de que la gente se juegue su vida o su trabajo. No puedes jugar con la dignidad con el trabajo ni con las necesidades de las personas», comentó al respecto.

Los 20 mil se entregarán a los participantes que lleguen al final del reto. ¿Quién no está feliz con 20 mil pesos? Preguntaron los miembros del programa. «Serían dos meses de trabajo en un sueldo promedio», aseguraron, pero negaron que lucren con la necesidad de la gente.

«Los restaurantes a los que estamos yendo tienen un promedio de gente que no tienen una preocupación económica a ese nivel, no tienen una situación complicada y 20 mil pesos no les cambian la vida», externó Yordi.

El equipo auguró éxito para esta edición (ya se había hecho una en el pasado) y todo por una cosa: el morbo.

«Ya cualquier persona es sujeta de morbo, todos quieren saber cómo va a reaccionar alguien, cómo regaña su esposa».