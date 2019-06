Para demostrar la inocencia de Naasón, esperan una señal de Dios

Son al menos 14 hectáreas las que ocupa la Hermosa Provincia, donde está establecida la sede mundial de Iglesia de La Luz del Mundo. Ahí viven unos 60 mil fieles. En ese templo, edificado en 1954, el conocido como “apóstol de Jesucristo”, Naasón Joaquín García, adoctrinaba a sus seguidores tapatíos desde 2014. Esto quedó en pausa luego del 4 de junio, cuando el líder religioso fue detenido en California por trata de personas, producción de pornografía infantil y violación a menores. Hasta hoy, los fieles oran con mayor intensidad y esperan a que Dios se manifieste para que se compruebe la inocencia de Naasón Joaquín.

Para ellos es una persecución con intereses particulares. Creen que con esto alguien quiso manchar su imagen y, por ende, dañar el crecimiento de esta Iglesia, que tiene más de 5 millones de fieles en más de 58 países.

El día de la detención su iglesia quedó marcada. Aunque en otros años tanto el abuelo como el padre de Naasón, líderes en su momento de esta Iglesia, habían sido señalados por delitos sexuales, nunca una denuncia prosperó por “falta de pruebas”. Esta vez, en Estados Unidos se realizó una investigación entre 2015 y 2018 que coloca a este hombre como presunto culpable de 26 delitos graves.

Sin embargo, en el corazón de Guadalajara, los seguidores esperan que todo se acomode. En una entrevista realizadas a seis devotos de la Luz del Mundo, se muestra la fe que tienen no solo en su iglesia sino en Naasón. Estos hombres y mujeres niegan de manera categórica que su “apóstol” hubiera cometido cualquier maldad. Naasón Joaquín es un hombre que creció entre quienes ahora habitan la Hermosa Provincia. Dicen que conocen cómo fue educado, sus valores, su honestidad y su bondad.

Los entrevistados coinciden en que la segregación social que viven quienes profesan esta fe es positiva para la vida.

“Es como una jaula, pero una jaula con la puerta abierta. Aquí no se le obliga a nadie a seguir aquí, pueden salir y ver qué hay afuera”, comentó Efraín Saldaña Granada, uno de los entrevistados.

Son personas que vieron un cambio profundo en su vida después de que el “apóstol de Jesucristo” tocó su corazón. Dicen ser buenos cristianos y buenos ciudadanos.

Las calles blancas y brillantes que rodean sus casas son tranquilas En las tienditas no se venden cigarros ni alcohol. No hay cantinas.

Al preguntarles qué sintieron con la detención del “apóstol” los seis coinciden en que fue una situación muy fuerte. No esperaban algo así. Sin embargo, cada día que pasa es un día normal porque están confiados y tranquilos, en que será Dios quien dé el testimonio verdadero.

La comunidad está a la espera de pruebas. Dicen que ellos saben quién es Naasón, lo han sentido en su corazón y siguen pidiéndole cada día por él: “No hay ahorita un caos ni un pánico. Confiamos plenamente en que las autoridades harán lo correcto. Él es inocente porque yo lo conozco, lo conocemos. Más allá de las cuestiones religiosas. Yo lo he visto. Lo vimos crecer aquí en la colonia. Sabemos quién es. Sabemos en quién hemos creído. En nuestro corazón hemos sentido su mensaje contundente. A mí no me convenció nadie. Eso lo sentí en mi corazón, nadie influyó, nadie me aconsejó. Mi decisión de creer viene de mi corazón”, dijo David Venegas García, otro de los entrevistados.

Maribel Zamora Eusebio

Edad: 40 años

Estado civil: Casada

Estudios: Secundaria

Ocupación: Ama de casa y empleada de tienda naturista.

A Maribel la iglesia de La Luz del Mundo le salvó la vida. Creció en un entorno violento. Su padre era alcohólico. Había golpes y malos tratos para su madre. Tenía tres años cuando, gracias a una hermana, conoció el credo que profesa. De a poco, sus hermanos y su madre se fueron “convirtiendo”. Su padre tiene el corazón más duro: tardó 15 años en convencerse. Gracias a Dios y a Naasón, dice, ella y su familia tienen la tranquilidad que añoraban. Estudió hasta la secundaria y trabaja en una tienda naturista. Piensa que las acusaciones contra el llamado “apóstol de Jesucristo” son falsas. Dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos: “Él es una persona amorosa, es una persona honesta, honorable, es una persona verdadera, es un apóstol de Jesucristo”.

Vapsi Martínez Villanueva

Edad: 21 años

Estado civil: casada

Estudios: preparatoria

Ocupación: ama de casa y estudiante

Vapsi tiene un bebé de tres años, el mismo tiempo que lleva casada. Es ama de casa y estudia la preparatoria. Nació dentro de esta fe. Es una joven que quiere superarse. Una de las tantas cosas que les ha enseñado Naasón Joaquín, dice, es a no quedarse estancados, en concreto a las mujeres. Su madre ha hecho caso y actualmente estudia la primaria. Además de la religión tiene otras metas en la vida: estudiar una carrera, tener más hijos y ser feliz. Defiende al “apóstol”. Piensa que las redes sociales y los medios de comunicación son amarillistas y publican mentiras: “Yo puedo decir con seguridad y certeza que él es inocente. Yo conozco su trayectoria. A pesar de que yo soy más joven, el tiempo que llevo de conocerlo he visto su transparencia”.

Yolanda Almaguer Esparza

​Edad: 52 años

Estado civil: casada

Estudios: maestría en terapia familiar

Ocupación: administra centros educativos

Yolanda es contemporánea de Naasón. Tiene tres hijos grandes, dos ya terminaron su carrera. Siempre ha sido fiel a la iglesia. Se ha desarrollado en todo lo que ha querido. Dice que gracias a su religión ha tenido una vida llena de tranquilidad. Dice que sus hermanos, los feligreses, son personas de bien. Que cumplen con sus responsabilidades, tanto sociales como familiares. Sobre la detención del “apóstol de Jesucristo” y los cargos que se le imputan piensa que es increíble: “Es como ilógico, cómo alguien puede crear una asociación que defienda los derechos de las niñas. En sus predicaciones que dio en Chicago sobre la violencia, dijo que la violencia es algo que no se debe permitir, y no es una conducta de un hijo de dios”.

David Venegas García

​Edad: 50 años

Estado civil: casado

Estudios: licenciatura

Ocupación: profesor de ciencias sociales

Él nació en una familia creyente. La importancia de la religión en su vida es total. Asegura que no es solo una creencia inculcada por sus padres, sino que él tuvo la conciencia de decidirla. Dice que su religión es un apoyo a la sociedad, más allá de la fe, la iglesia de La Luz del Mundo es un modelo en el campo civil y en el campo social. Él confía en que pronto se esclarecerá la situación del “apóstol”. Aunque acepta que fue algo fuerte que no se esperaban en la comunidad, asegura que está tranquilo: “Estamos a la espera. Nosotros sabemos lo que nos ha predicado, sabemos quién es, sabemos lo que ha sentido nuestro corazón, seguimos pidiéndole a dios, mucho más ahora porque tenemos una necesidad. No hay ahorita un caos ni un pánico”.

Josué Vázquez Faz

Edad: 27 años

Estado civil: casado

Estudios: licenciatura

Ocupación: docente

Para Josué la iglesia significa liberación y equilibrio para comprender la vida. Es una guarida a donde puede escapar cada que lo agobian los sinsabores cotidianos. Desde que nació profesa esta religión, igual que sus padres y sus tres hermanos. Para él, la detención de Naasón Joaquín es una prueba de fe. Es una oportunidad para acercarse más a Dios: “En un principio sentí un poco de dolor, pero también siento esperanza de que todo eso se resuelva lo más pronto posible. Yo creo en la inocencia del apóstol y pronto va a estar dándonos testimonio de lo que le pasó. Todos estamos esperando a que Dios se manifieste”. Reconoce que no es la primera vez que se hacen acusaciones de este tipo y que, hoy como antes, esperan las pruebas de la inocencia del líder de su iglesia.

Efraín Saldaña Granada

​Edad: 47 años

Estado Civil: casado

Escolaridad: arquitectura

Ocupación: docente

Efraín conoce lo que existe afuera de La Luz del Mundo. Dice que no es mejor que lo que tienen dentro de su iglesia. Él y todos los feligreses tienen la opción de irse cuando quieran, pero casi nadie lo hace. Asegura que no hay nada impuesto. Como otros, valora la paz y la tranquilidad que le da su fe: “Aunque no estamos obligados, tenemos la puerta abierta para retirarnos, también vemos que afuera el mundo no nos ofrece nada mejor”.

Para él, la detención de Naasón es una persecución y confía en su inocencia: “Lo veo de este lado, yo vivo aquí y yo sé en quién he creído. No me siento mal con él sino con quienes lo acusan y lo arrestaron. Hacia él, mis respetos, mi admiración, toda la doctrina que nos ha instruido, pues ha sido para hacernos mejores”.