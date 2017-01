Ponen en duda agresión sufrida por Ana Guevara

Lunes, 16 de enero de 2017

México (Agencias).- Este lunes, Fabián España Moya, uno de los presuntos agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara se presentará ante las autoridades de la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, a rendir su declaración en torno a los hechos ocurridos el 11 de diciembre pasado.

En una entrevista con María de Lourdes Valencia Martínez, esposa de España Moya, destacó que debido a las supuestas violaciones que se han realizado al debido proceso, no confía en las autoridades, por lo que apela a que se aplique la ley por igual.

¿Acudirá su esposo a declarar hoy?

Sí. Mi esposo no se está escondiendo, obtuvo un amparo para evitar que lo detuvieran. Es su presentación inicial.

¿Qué pasó el 11 de diciembre?

En la carretera, hacia la Ciudad de México, había mucho tráfico, yo ya me había percatado de que venía un motociclista metiéndose entre los carros, (…) se lo comenté a mi esposo y cuando volteé, ella (Ana Gabriela Guevara) estaba del lado de mi puerta y como que no calculó si pasaba o no y nos pegó del lado donde yo iba. Nos pegó del lado derecho de la camioneta.

Mi esposo se detuvo, espejeamos y vimos que ella, que para nosotros en ese momento era “él”, dio tres pasos en su moto para estabilizarla y vimos que no cayó. Descendió de su motocicleta.

Seguimos avanzando, un poco adelante escuchamos un golpe muy fuerte del lado donde iba mi hija y era un hombre con el casco en la mano, se fue hacia atrás de la camioneta y volvió a golpear. Mi esposo se bajó y le dijo: ‘qué te pasa, porqué golpeas la camioneta’, ella empezó a gritar una serie de ofensas y le dijo ‘jodidos de mierda’.Se colocó el casco y se le fue a golpes a mi esposo, y es cuando se desató la riña.

¿Hubo patadas en la agresión, como denuncia la senadora Ana Gabriela Guevara?

Cuando yo hablé con ella de frente, no tenía golpes en la cara, ¿qué pasó después? no lo sé, porque se presentó 24 horas después de una cirugía, obviamente hinchada, amoratada, a mí me sorprendió muchísimo, porque ella no estaba así.

¿Alguna autoridad entró en contacto con ustedes?

No, nadie.

¿Cómo es que ustedes deciden defenderse?

Le llamamos a un familiar que es abogado, y nos dijo que el tema era político, que ella se estaba yendo por la línea de que era mujer y la habían golpeado. Entonces nos aseguró que sí estaba delicado, por el tema, no por lo que sucedió. Es cuando nos entró más temor de lo que ella pudiera hacer hacia nosotros.

¿Confía en las autoridades?

No. Sinceramente, no. Ahora lo que nosotros tememos es que se supone que ante la ley todos somos iguales, y estamos viendo que aquí no todos somos iguales.

¿Ven favoritismo en torno al caso?

Sí, muchísimo. Me imagino que después de que ellos localizaran el domicilio la señora que era dueña de la camioneta y luego que ella demostró que en ese momento ya no lo era, se debió haber notificado a mi suegro, que ahora es el dueño de la camioneta para citarlo a declarar y decir que ese día prestó la camioneta a mi esposo y en ese momento ellos citar a mi esposo.

¿Siguieron el debido proceso?

No. Ellos nos manejaban que era un caso de urgencia. Si ser senadora es urgente, pues entonces ella ha tenido en 100% el apoyo.

¿Temen que su esposo se quede detenido este lunes?

Sí, porque nos dice el abogado que cuando él se presente a Nezahualcóyotl, jurídicamente su situación cambia, que no debería ser. Porque eso es en un caso extremo, en donde él se negara o no quisiera enfrentar la justicia.

Por ello, esperamos que el juez de control sea imparcial y vigile en todo momento que se respeten los derechos humanos de mi esposo.

Declaración voluntaria

“Hay un documento desde el 19 de diciembre, en el cual mi esposo solicita voluntariamente presentarse. Documento que nunca le contestaron”.

