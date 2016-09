Priísta aspirante a diputado, encarcelado en Japón por narcotráfico

Jueves, 29 de septiembre de 2016

Quiquet Pastor Betancourt enfrenta cargos por narcotráfico en Japón

México (Agencias).- Capturado en el aeropuerto de Narita, Japón, el 23 de junio, con dos kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje, y trasladado a la prisión de Fuchu, el ex funcionario priísta de Ecatepec Quiquet Pastor Betancourt, enfrenta cargos por narcotráfico en Japón.

La televisión japonesa informó que al ser detenido declaró que un amigo le pidió trasladar la droga.

Participó en campañas políticas del PRI en alianza con el Partido de Baja California (PBC), de registro local, a petición de priístas sinaloenses que pretendieron postularlo a una diputación local tras haber sido excluidos de las candidaturas para los comicios del 6 de junio pasado, sin embargo, no reunió la documentación mínima para su registro por el PBC, incluida una carta de no antecedentes penales. Esto no obstó para que el citado grupo de priístas participara con el PBC en la campaña por el distrito 5, que comprende parte del Valle de Mexicali, donde ganó el Partido Acción Nacional (PAN).

El diputado Francisco Barraza Chiquete informó que los priistas lo propusieron para que fuera “nuestro candidato a diputado por el distrito 5 del Valle de Mexicali, por lo que contaría con el apoyo de 15 mil sinaloenses, pero nunca entregó la carta de no antecedentes penales”.

El fallido aspirante recibió apoyo financiero para su campaña y activismo político de sinaloenses residentes en Mexicali. Al cancelarse su postulación, Quiquet Pastor fue estratega electoral del PBC en el distrito 5.

Su historial, que corresponde al estado de México, fue descubierto en las redes sociales por Francisco Barraza, coordinador de las campañas del PBC en Mexicali para la pasada elección, donde se puede identificar que fue destituido por corrupción como director de normatividad en el municipio de Ecatepec, aunque nunca se presentó denuncia penal, indicó dicho cordinador