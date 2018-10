“Que se vayan acostumbrando porque vendrán más consultas”: AMLO

México.- Al asegurar que el inicio de la consulta del aeropuerto fue exitosa y limpia, aún con “errores” , el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció que los resultados se darán a conocer el lunes y serán de carácter vinculante. A los críticos a este ejercicio les dijo que “se vayan acostumbrando” porque vendrán más, incluso se ampliará el marco constitucional para someter a consulta otros temas de interés.

“No debe haber nerviosismos”, dijo acerca del futuro de la terminal aérea para el Valle de México.

Lamentó que sus adversarios, que ahora critican duramente este ejercicio de democracia participativa, se quedaron callados “como momias” cuando se entregó el patrimonio de la nación a particulares o se convirtió al país en un cementerio.

“Ahora nuestros adversarios, que de manera respetuosa les digo: se quedaron callados como momias cuando entregaron los bienes de la nación a particulares, a amigos de los gobernantes, cuando se saqueó al país; se quedaron callados cuando se declaró la guerra y se convirtió al país en un cementerio.

“Que se quedaron callados cuando mintieron de que con las reformas estructurales iba a mejorar la situación del país, que con la reforma energética iba a llegar la inversión extranjera, iba a haber más producción de petróleo, iba a bajar el precio de los combustibles se callaron como momias.

“Ahora gritan como pregoneros. No les gusta la consulta, que es una trampa, que se borra la tinta, que se puede votar una, dos, tres cuatro veces.

Qué les contesto: que nosotros no somos corruptos. Nunca hemos hecho un fraude electoral. Tenemos autoridad moral, pueden haber errores porque no se están gastando miles de millones de pesos”, dijo.

También defendió su derecho de expresar su opinión.

“Según lo políticamente correcto, la ortodoxia, no debo de replicar, debo de quedarme callado ante los cuestionamientos, ante la crítica, pero ya ven, soy un rebelde y no me puedo aguantar, además tengo derecho a manifestarme, a expresarme…nunca me quedaré callado, no me van a silenciar”, advirtió a través de un video difundido este viernes en YouTube.

Ayer – subrayó- la consulta sobre el aeropuerto fue exitosa; me informan que participaron alrededor de 250 mil ciudadanos, y hoy sigue la consulta. Termina hasta el domingo.

Aseguró que la consulta es un proceso limpio.

“No voy a decir quién gasta tanto cuando hace una elección y al final no son confiables. Esto es un proceso ciudadano, democrático, limpio, un proceso democrático creíble, nadie se atreve a alterar el resultado de la consulta, nadie lo va a hacer, nosotros garantizamos eso”.

Insistió en que cualquiera que sea el resultado de la consulta no habrá problemas porque se respetarán contratos y se respaldará a los inversionistas.

Cualquier decisión que se tome – añadió López Obrador- va a poder ser mejor que seguir como están las cosas, porque vamos a evitar que se roben el dinero del presupuesto.