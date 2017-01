QueHubieranHechoUstedes, responden tuiteros al presidente Peña Nieto

Sábado, 7 de enero de 2017

México (Agencias).- Después de que el presidente Enrique Peña Nieto emitiera un mensaje para tratar de explicar el alza a las gasolinas a todos los mexicanos indignados, y terminara cuestionando a los ciudadanos: “Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?”, decenas de mexicanos decidieron utilizar las redes sociales para explicarle a Peña Nieto todas las decisiones que habrían tomado para mejorar la gestión antes de subir el precio a los combustibles.

Entre mensajes donde aseguran que acabarían con la corrupción o que no hubieran privatizado el petróleo mexicano, ciudadanos dieron muestra una vez más de que Enrique Peña Nieto no únicamente es un presidente que no tiene aprobación entre la población, sino que se ha vuelto una especie de bufón colectivo durante los últimos años.