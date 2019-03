Reunión con yerno de Trump en casa particular “es normal”, dice AMLO

Ciudad de México.- El encuentro realizado con Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump, se efectuó en la casa del vicepresidente Ejecutivo del Grupo Televisa, Bernardo Gómez, porque lo “consideramos normal”, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No fue una reunión rígida, acartonada. Fue una conversación circular, como son a veces esas reuniones muy importantes”, agregó, en su conferencia diaria.

Ante la polémica desatada por el sitio elegido para el encuentro, López Obrador descartó que haya sido “en lo oscurito” porque había testigos. El mandatario desestimó críticas y atribuyó la elección del espacio a que “así se dieron las circunstancias”.

-¿Usted dijo que nada en lo oscurito? – se le planteó

-Pero no fue nada en lo oscurito

Insistió en que se habló del tratado comercial de Norteamérica, sobre el cual dijo que se debería ratificar.

-¿ Por qué en la residencia de un ejecutivo de Televisa?

-Así se dieron las circunstancias. A lo mejor en otra ocasión me voy a reunir en casa de un periodista amigo o en casa de un campesino o en casa de un maestro. Así se dieron las cosas. Hay la coincidencia de que se tiene amistad entre las partes. En ese sentido nos sentimos cómodos.

“Se hizo en una casa particular de un amigo en común porque se ajustó el horario”, dijo el mandatario. Calificó la cita como un “encuentro amistoso” y descarto que diera origen a un conflicto de interés. “No fue del todo formal, no fue un encuentro acartonado, fue una conversacion abierta”, dijo también.

Kushner viajó “sólo a este encuentro”, dijo López Obrador. “Tenía su agenda. Igual yo, tenía compromisos. Se podia llevar a cabo esta reunión a esa hora, a las 8 de la noche y estuvimos hasta las 10, 10.30”.

“No me quita nada, yo soy respetuoso de la investidura presidencial. Si yo fuera a hacer algo indigno, entonces sí, no podría reunirme en ningún lado con nadie, pero tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier encuentro. Hay celos y sentimientos, lo entiendo, ¡Pero ya!… Abrazos y amor y paz, ya no tantos celos. Me llevo bien con todos. Tenemos que reconciliarnos. Es una nueva etapa”, se extendió el presidente.

-¿No le debe un favor a Televisa?

-No no, no: Bueno, a lo mejor sí, recibo todos los favores, Todas las buenas intenciones. La política no es un toma y daca, Se tiene que hacer con principios e ideales. No todo el que ayuda lo hace siempre con interés.