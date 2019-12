Revelan investigación de Hacienda contra el ex presidente Vicente Fox

México.- El ex Presidente Vicente Fox Quesada y su hijo, Rodrigo Fox De la Concha, se encuentran en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la columna del periodista Carlos Loret de Mola publicada hoy en El Universal, la oficina a cargo de Santiago Nieto se encuentra investigando los flujos de los ingresos de ambos.

De acuerdo con las fuentes a los que tuvo acceso el periodista, los primeros datos recabados por la UIF revelan que existirían 13 empresas vinculadas al ex Mandatario y a su hijo. A estas, dice en la columna, “se sumarían el Centro Fox y la Fundación Fox, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un periodo de cuatro años”.

Según la columna, presuntamente no habrían declarado y pagado impuestos por la totalidad de ese dinero, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal para proceder contra Fox Quesada.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantó en julio pasado que uno de los ex mandatarios mexicanos es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no estar al corriente con el pago de sus impuestos, aunque no reveló el nombre.

“Según la información, algunos de los ex presidentes deben impuestos, pero eso es un asunto que tiene que ver con el SAT”, apuntó el Presidente en su tradicional conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Ese mismo 19 de julio, el diario Reforma publicó que Vicente Fox era el ex Presidente que no pagaba impuestos. Mientras, que el reportero Raúl Olmos compartió un documento, que afirmó fue ocultado durante el Gobierno de Felipe Calderón, donde se detallan “diferencias por aclarar” en las declaraciones fiscales de Vicente Fox en diversos años.

Las deudas de Fox corresponderían a deudas de empresas en las que participa y que fueron condonadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señaló Reforma en esa ocasión. Además, el diario indicó que tres de las compañías de Fox fueron rescatadas por el Fobaproba.

A estas revelaciones de Reforma sobre Vicente Fox se suma la columna de hoy de Carlos Loret de Mola, la cual confirmaría que la UIF tiene una investigación en contra del ex Presidente.

Vicente Fox rechazó desde junio, cuando se filtró que se indagaban sus cuentas, estas acusaciones y las consideró una consecuencia de sus constantes críticas a López Obrador. Sobre esta nueva publicación no se ha pronunciado.