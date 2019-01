Romero Deschamps es investigado por robo de combustible, confirma AMLO

México.- Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, es señalado en una denuncia, que no ha sido ratificada, por participar en el robo de combustibles, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, anunció que cuando tengan se tengan los elementos se informará de la situación que guardan las investigaciones.

López Obrador indicó que en todas las denuncias que se han presentado, “sólo en una se le acusa (al líder sindical) de participar en robo de combustible, y esa denuncia no ha sido ratificada. Se está esperando, pronto les vamos a informar”.

Dejó claro que no actuarán “por consigna; no vamos a perseguir a nadie si no hay elementos. No vamos a utilizar al gobierno para amenazar, perseguir, a dirigentes, a empresarios, a ningún ciudadano. Eso se termina. Al mismo tiempo, va a aplicarse la ley, la máxima de los liberales: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.

El Presidente dijo que ya solicitó información sobre el caso de Romero Deschamps a la Fiscalía General de la República y “están esperando que se ratifique la demanda, en donde sí se acusa de robo o de presunta participación en el robo de combustible, pero se tiene que ratificar y presentar pruebas, porque acusaciones hay muchas, para que de esta manera, aquí mismo, les digamos en que situación están estas investigaciones”.