Senado buscará eliminar comisiones que cobran bancos en México

México.- Se prevé que este jueves Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, presente un proyecto de decreto que busca eliminar una serie de comisiones que los cuentahabientes pagan a las instituciones bancarias en México.

El senador aseguró que esta propuesta obedece a lo que considera un “alarmante” y “excesivo abuso” del cobro de comisiones.

En el documento, el senador expone que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), México ocupa el tercer lugar de países en América Latina que mayor recaudación obtiene por este tipo de pagos.

La propuesta indica que el 30 por ciento de los ingresos de la Banca en México provienen de estos pagos, un monto que en 2017 alcanzó los 108 mil millones de pesos, un crecimiento del 8 por ciento respecto a 2016.

La propuesta persigue modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito.

La noticia hizo que las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores se desplomaran más de 9 por ciento, lideradas por las pérdidas de diversas instituciones financieras como Banorte (10 por ciento) y Grupo Financiero Santander (9 por ciento) hasta las 12:30 horas de este jueves.

Las operaciones que Morena busca que ya no pagues a los bancos son la siguientes:

*Por recepción de pagos de clientes o usuarios de créditos otorgados por otras entidades financieras .

*Por consulta de saldo en ventanilla.

*Por depósito de cheque para abono en una cuenta, que sea devuelto o rechazado.

*Por consulta de saldo y retiro de efectivo en cajeros automáticos internos.

*Por no facturar un monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta.

*Por reposición de plásticos bancarios, ya sea por robo o extravío.

*Por emisión del estado de cuenta adicional o por la impresión de movimientos.

*Por aclaraciones improcedentes de la cuenta del usuario derivados de movimientos o cargos no reconocidos.

*Por disposición de crédito en efectivo.

*Por anualidades correspondientes a las tarjetas de crédito.

*Por solicitud de estados de cuenta anteriores, ya sea en sucursales o vía telefónica.

*Por transferencias de dinero a otros bancos, sin importar si la operación se realiza con éxito o no.

*Por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único.

Por mantenimiento de un saldo mínimo para evitar el cobro por el manejo de cuenta o membresía.

*Por cobro de cheques de caja, girado y certificado .