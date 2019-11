Senado elige a la activista Rosario Piedra, nueva presidenta de Derechos Humanos

México.- Rosario Piedra Ibarra fue electa este jueves como la primera mujer emanada de un movimiento social que presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México.

En un hecho histórico, la también hija de Rosario Ibarra de Piedra, la luchadora social y símbolo de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, obtuvo 76 votos de los senadores de la República, mientras que Arturo Peimbert Calvo sumó 24, José de Jesús Orozco Henríquez alcanzó 8 y 6 legisladores se abstuvieron.

“Que este logro, sea de todas y todos”, expuso Piedra Ibarra desde su cuenta de Twitter.

La elección de la nueva titular de la CNDH se dio después de que el Senado de la República pospusiera la designación, apenas el pasado cinco de septiembre, la decisión se postergó para este jueves, toda vez que no se había llegado a un acuerdo para elegir al candidato.

Rosario Piedra es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y maestra en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación.

María del Rosario es hija de Rosario Ibarra de Piedra, activista quien fundó el Comité ¡Eureka!, una organización de madres y familiares de personas desaparecidas.

En 1974, Jesús Piedra –hermano de la nueva Ombudsman nacional- desapareció. El joven estaba en la mira de la extinta Dirección Federal de Seguridad debido a que pertenecía a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, emprendió entonces una carrera de activismo contra la desaparición forzada, por la que este 2019 recibió la Medalla Belisario Domínguez.

El 30 de octubre pasado, la activista dijo que de llegar a la titularidad de la CNDH –como ahora se ha confirmado– garantizará la autonomía del organismo y que no se someterá frente a ningún poder.

“Obviamente esta no es una tarea de una sola persona, debe haber un equipo de hombres y mujeres comprometidos con la justicia y con no ser sumisos a ningún poder, sino el tener esa congruencia, valentía, porque se requiere de valentía, porque uno no está para cuidar un cargo, sino para cuidar que la justicia, tan anhelada, algún día se llegue con todo el pueblo”, expuso Piedra Ibarra.

Piedra Ibarra dijo entonces que hasta ahora la Comisión ha sido una institución nula e ineficaz. “Fue una instancia más de simulación para creer que en nuestro país se respetaban los derechos humanos, era para engañar a la población”.

Además, destacó de ser favorecida con la mayoría de los votos, hará un cambio de fondo en el organismo. Empezará con la revisión de sus reglamentos, “las leyes que rigen actualmente a la CNDH, ver qué limitaciones tienen para que realmente que esta instancia pueda llegar a esa autonomía”.

“Yo creo que hasta debe de tener otro nombre, para que las personas sepan que no es lo mismo, que no sólo es un cambio de nombre, sino un cambio conceptual, de acción, que se convierta esa Comisión que vaya siempre de mano de las víctimas”.

