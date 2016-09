Tras insultar a Juan Gabriel, destituyen a Nicolás Alvarado de la UNAM

Jueves, 1 de septiembre de 2016

Nicolás Alvarado, despedido

México (Agencias).- Nicolás Alvarado dejó este jueves de ser el director general de TV UNAM. Así lo confirmó la casa de estudios en un comunicado.

La institución informó que el rector Enrique Graue Wiechers aceptó la renuncia de Alvarado, quien en un artículo reciente lanzó varios calificativos al cantautor Juan Gabriel, fallecido el domingo pasado.

Fuentes universitarias informaron a este diario que se le solicitó la renuncia tras su texto en el que se refirió al llamado “Divo de Juárez” como uno de los letristas más “chambones” y calificó parte de su vestimenta como “naca”.

Esto porque dos de los valores fundamentales en la casa de estudios son la tolerancia y el respeto.

“La Universidad Nacional refrenda su compromiso con el esfuerzo y el talento de los miembros de su comunidad, así como con valores universitarios como la tolerancia, y el respeto a la pluralidad y a la diversidad”, se afirmó en el comunicado.

Por su parte el ex rector de la UNAM, José Narro, hoy secretario de salud federal, pidió tolerancia a la diversidad al director de TV UNAM.

Cabe señalar que hace dos días a través de su columna en Milenio, Nicolás Alvarado expresó que nunca le ha gustado la música de Juan Gabriel, ya que en su opinión, se trata de uno de los “letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular”.

Alvarado declaró que es uno de los pocos mexicanos que no consideran al cantante como un ídolo, y resaltó que “a estas alturas no necesito acreditar el respeto que me inspiran ciertos productos de la televisión comercial, ni mi afinidad por la cultura gay”.

El director de TV UNAM arremetió contra el cantautor hasta por su forma de vestir, al escribir “me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada”.