Yunes logra recuperar mil 250 mdp al erario

XALAPA, Ver.

Al rendir protesta como gobernador de Veracruz en la sede del Poder Legislativo, Miguel Ángel Yunes Linares anunció que tras ganar las elecciones y aún sin poder alguno, se dedicó a combatir lo que durante años investigó y que lo llevó a recuperar mil 250 millones de pesos que la red del exgobernador prófugo, Javier Duarte de Ochoa, perpetró en contra del patrimonio veracruzano.

Por eso advirtió que “no olvido, no perdono, no amnistía. Al contrario, toda la fuerza de la ley para que devuelvan lo ilícitamente sustraído” para los que delinquieron y saquearon el erario y cuyo monto calculó que asciende a más de 100 mil millones de pesos.

Aseguró que es estructura en la que si bien le tocó ganar a Duarte, hay una red superior que toca intereses de personas cuyo centro de operaciones está en la zona conurbada del Estado de México y la capital del país, asunto que ya está en manos de la PGR.

Ante diputados e invitados especiales, encabezados por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que llegó en representación del presidente Enrique Peña Nieto y 11 gobernadores en funciones y un electo, refirió que advirtió desde hace 12 años cómo Veracruz había caído en manos de una banda y logró penetrar la corrupción del régimen hasta la médula.

Esos recursos sirvieron para frenar sus aspiraciones de gobernar Veracruz en 2010, lo que impidió la alternancia y en 2016, cuando se decidió a enfrentar esta nueva elección, lo hizo a sabiendas de los riesgos que corrían tanto él como su familia y sus colaboradores.

“La guerra sucia a la que nos sometieron no tiene parangón en campaña política alguna. Hicieron un daño enorme a mi familia, no sólo las ofensas, calumnias y agravios de todo tipo, sino lo más grave: los pusieron en grave peligro. Pero resistieron todo, y me apoyaron con todo”.