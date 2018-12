10 errores que “matan” lentamente tu celular

Aquí te dejamos una lista de lo que no debes hacerle a tu móvil

Todos tenemos una rara conexión con nuestros celulares, por lo que queremos que nos dure el mayor tiempo posible; sin embargo a lo largo de su vida útil cometemos varios errores con ellos.

Es por eso que aquí te dejamos una lista de lo que no debes hacerle a tu móvil.

1.- Lo barato sale caro. El usar cargadores genéricos baratos daña severamente tu celular, pues generalmente los cargadores originales incluyen un circuito que se comunica con tu celular para dejar de suministrar carga cuando la batería llega al 100% y así evitar sobrecargar o recalentarla. Muchos genéricos no lo incluyen lo que podría dañar tu móvil permanentemente o incluso causar un incendio

2.- Dejar el teléfono cargando toda la noche. Actualmente los cargadores de última generación tienen circuitos inteligentes que interrumpen la corriente cuando la batería está llena, pero en caso de que el tuyo sea de primera generación no te arriesgues tu celular con una sobrecarga de batería.

3.- Llenar tu celular de apps para mejorar la vida útil del móvil. Aunque suena muy bonito la realidad es que estás aplicaciones ofrecen pocos beneficios reales y al bajarlas tu teléfono tendrá un gran conflicto con el sotware interno que regula cómo se hacen los ciclos de carga y descarga. Además, estas aplicaciones tienden a forzar una sobrecarga en la batería e incluso pueden descarga publicidad no deseada que terminará gastando más batería de la que ahorran.

4.- Dejar que la batería se descargue completamente. El rango óptimo de una batería moderna está entre el 40 y el 80% por lo que no debes dejar que baje del 20%.

5.- Usar el cel mientras se carga. El proceso de carga eleva la temperatura de la batería, si además lo usas, se sumará también el calor que generan el procesador, la memoria y la pantalla. Recuerda que mientras más se caliente tu teléfono, menor será su vida útil.

6.- No sacar el teléfono del protector al momento de cargarlo. El calor producido durante la carga se quedará encerrado y no podrá disiparse con rapidez. Es mejor remover el protector y ponerlo a cargar con la batería hacia arriba para que el calor escape hacia el aire y no hacia los otros componentes de tu smartphone.

7.- Meterlo en el bolsillo trasero de los pantalones. Todos lo hemos hecho alguna vez, pero este gesto en apariencia tan sencillo y hasta automático puede tener dos consecuencias: la más obvia es que te sientes sobre él, y aunque la mayor parte de las veces no pasará nada, siempre hay la posibilidad de partir la pantalla o el mismo teléfono. La otra consecuencia es que cuando vayas al baño, al bajarte los pantalones el móvil caiga dentro del agua, lo cual pasa más frecuentemente de lo que crees.

8.- No apagarlo nunca. Hacerlos trabajar durante días seguidos acelerará su deterioro, sin contar que así como las computadoras, tu móvil necesita reiniciarse de vez en cuando para limpiar la memoria del sistema.

9.- Cargar la batería en la computadora. Las corrientes de los puertos USB oscilan mucho y pueden causar más calentamiento que la carga en un enchufe y como además se tardan más en cargar, significa que expones tu smartphone a más calor por mayor cantidad de tiempo.

10.- Dejárselo a los niños. Es uno de los errores más comunes, pero también uno de los más peligrosos ya que se les pueden caer y romper, sin contar que posiblemente bajaran aplicaciones que pueden dañar tu celular y en caso de ser muy pequeños se los pueden llevar a la boca y dañarlo con su humedad.