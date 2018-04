4 buenas razones para casarte legalmente

lunes, 23 de abril de 2018

Siempre habrá una nueva razón o motivo para no casarse legalmente y todas serán muy respetables, sin embargo, en esta ocasión deseo platicarte sobre algunas de las cosas buenas que suceden cuando no se pospone o evita el trámite legal del matrimonio.

1. Las cosas que inician bien, tienen menos posibilidades de terminar mal

Sí, ya sé lo que me vas a decir: “un papel no garantiza la felicidad de una pareja” y sí, tienes toda la razón. Aunque lo cierto es que quienes deciden una relación seria, formal y a largo plazo, lo manifiestan desde el principio y no dicen: “lo vamos a intentar para ver qué sucede”, “si funciona nos casamos” o cualquier otra idea que no manifieste seguridad y compromiso hacia la pareja o la relación.

Alguna vez, una querida amiga bastante inquieta por convencerme de que no era necesario casarse, me dijo: “Es solamente un papel, no es importante”. “¿Esa idea es tuya o alguien la puso en tu cabeza? Ya que si no lo es, ¿por qué te apura tanto convencerme?” le respondí. Al reflexionar, ella se dio cuenta de que su pareja no estaba pensando en tener una relación a largo plazo con ella.

2. Los niños crecen con seguridad legal y social

Algunas parejas se unen libremente con la idea de divertirse, estar juntos y disfrutar sin tener mayores compromisos. Sin embargo, cuando menos se dan cuenta, los niños ya han llegado y en un abrir y cerrar de ojos, ya son una familia. Los niños necesitan y merecen toda la protección y beneficios que la ley otorga. Por ejemplo, cuando los hijos han nacido dentro de un matrimonio legalmente constituido y los padres se divorcian, los trámites de pensión alimenticia o reconocimiento de la paternidad, son mucho más ágiles que cuando no existe ningún documento legal que lo compruebe.

Por otra parte, en mi experiencia docente he notado que los niños que se dan cuenta que sus padres no están casados, no alcanzan a comprender por qué a ellos les sucede eso y a otros compañeritos no. Les sobrevienen dudas sobre si sus padres se quieren o si él es querido. Permíteme decirte algo: esto no lo puedes ocultar, los niños se enteran y preguntan, ¿qué le vas a responder a tu hijo cuando te cuestione al respecto?

3. Muchos trámites futuros los podrás hacer sin mayores contratiempos

Vienen los hijos y con ellos es preciso realizar una serie de trámites: acta de nacimiento, un pase para alguna guardería o centro de cuidados, pasaportes, visas, inscripciones a los preescolares, etc. Muchas veces, el que los padres no estén casados legalmente puede hacer aún más engorrosos estos trámites. Inclusive hay casos en los que los involucrados terminan casándose para evitar dichas complicaciones. ¿Ya pensaste qué te sucederá en caso de viudez y a tus pequeños en caso de orfandad?

4. Los hombres sienten un mayor compromiso

Está más que comprobado que los hombres son los más renuentes a casarse, a muchos les gusta la idea de vivir juntos libremente pero no de formalizar la relación contrayendo un matrimonio. Las explicaciones, excusas y/o pretextos que pueden dar al respecto, van desde las más románticas hasta las verdaderamente terroríficas, como el que no quiere casarse porque no se ha divorciado y no piensa hacerlo, o porque en secreto tiene otra familia con quienes sí tiene un compromiso legal. Cuidado tu pareja no tiene una verdadera razón y sobre todo, si tú deseas hacerlo y él lo quiere impedir, ten mucho cuidado, por favor.

A veces una boda simplemente no es posible, pero el matrimonio civil -aunque sea en una oficina gubernamental o en tu casa- puede ser la opción que buscabas. Puedes invitar amigos y familiares para ofrecer una pequeña celebración que no te genere mayores gastos o conflictos. Un lindo vestido, las fotografías y tener cerca a los que más amas, harán de ese un día muy especial, digno de recordar para siempre. Los padres de ambos y los hijos del futuro son quienes más lo agradecerán. ¡Te lo aseguro!

razones Encuentra mas notas relacionadas a estas Etiquetas: casarse legalmente