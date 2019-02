Audios de WhatsApp a texto; con un truco sencillo

Una de las herramientas más invasivas – para bien y para mal – en nuestra vida diaria, es el WhatsApp. Este mensajero tiene una gran cantidad de funciones nativas, otras las puedes sumar por medio de aplicaciones que te ayudan a pasar audios de WhatsApp a texto.

¿Cuántas veces no estás en un lugar cerrado y no puedes reproducir audios, o en una fiesta donde no puedes escucharlos?. Finalmente, gracias a una aplicación, puedes pasar audios de WhatsApp a texto y leer lo que te han enviado, sin necesidad de reproducir.

CÓMO PASAR AUDIOS DE WHATSAPP A TEXTO

La forma es tan sencilla como instalar Transcriber for WhatsApp, una aplicación que actualmente está en etapa de desarrollo pero que ya la puedes instalar desde Google Play y usar sin ninguna restricción. En Mi Bolsillo la probamos y funcionó perfecto.

Solamente tienes que elegir en audio que te han mandado desde el interior del chat, darle a la opción de COMPARTIR, lo cual te desplegará algunas aplicaciones y allí debes elegir Transcriber for WhatsApp.

Lo que sigue es una leyenda que dirá algo como “Conexión en curso”, que tardará unos segundos y luego el texto estará listo para copiarse en la aplicación de Transcriber for WhatsApp.

Ten en cuenta que la aplicación es muy inteligente, pero no tanto para corregir los errores de dicción que haya cometido tu interlocutor. En esos casos, Transcriber for WhatsApp interpretará lo que la persona ha dicho y escribirá el texto que más se aproxime a ese sonido.

Este simple truco puede mejorar tu experiencia con WhatsApp, sea que lo uses para el trabajo o para tu vida personal.