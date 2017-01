¿Cómo darse cuenta de que alguien miente?

Jueves, 5 de enero de 2017

Seguramente habrá mucho escrito sobre la temática pero lamentablemente les paso a comunicar que no hay una receta certera para saber si una persona miente o no.

Profesionales como los psicólogos se basan sobre todo en la visualización de la coordinación cuerpo – discurso, es decir, observan si lo que el paciente cuenta tiene concordancia o no con su lenguaje corporal. Por ejemplo, si está contando algo malo que hizo y lo cuenta totalmente relajado.

Es una clave también la postura de la persona , por ejemplo si está sentado y se mueve mucho en la silla o si cambia mucho de posición. Pero hay que tener en cuenta que si una persona tiene por costumbre moverse en el asiento, vendría a ser un comportamiento normal de la misma y no una señal de mentira.

Otro de los quid de la cuestión es la repetición del discurso. Cuando narramos una historia es común que cambiemos frases, tonos, tiempos, entre otras tantas cosas, pero en el caso de aquella persona que miente se prepara un discurso al que comúnmente sigue al pie de la letra.

Pero si estamos dudando si alguien nos miente o no basta con interrumpir la conversación con algo que no tenga nada que ver con el tema y seguramente el mentiroso no se acuerde bien de que estaba hablando o tartamudee para comenzar nuevamente con su discurso.

La utilización del “No….” al comienzo de la frase también nos da ciertas pistas de su mentira. El enojo constante cuando pides que repita nuevamente lo que dijo porque no entiendes, las constantes evasiones cuando la conversación se pone candente y las risas repetidas también dan pistas de la mentira. Y por último, cabe comentar que el mentiroso comúnmente toma algo que tenga a mano, como un papel, su pelo o un objeto cualquiera y lo toca sin parar.

Espero les sirvan mis consejos, pero tengan en cuenta la personalidad de cada persona puesto que si por ejemplo la forma de acercarse al conflicto de una persona es la evasión, seguramente tendremos que buscar otras señales para darnos cuenta si nos miente; así como también en el caso de las personas que constantemente se toman el pelo.