Cómo lavar un colchón, ¡sin mojarlo!

Limpiar el colchón es más importante de lo que crees. Y es que regularmente lo que lavamos son las sábanas y cobijas pero no es lo único que es necesario. Por eso te mostramos cómo lavar un colchón sin mojarlo.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, es indispensable lavar el colchón no únicamente porque afecta el descanso, también para evitar complicaciones en la salud.

Además de las bacterias que se acumulan en la tela del colchón también se desarrollan los ácaros.

Que son pequeños insectos que viven en el hogar; regularmente se desarrollan en el polvo y son tan pequeños que pueden ser impredecibles.

El problema con estos mini insectos es que pueden afectar la salud. La piel muerta y los deshechos que dejan, causan alergias en la piel y en las vías respiratorias. Los estornudos, la secreción nasal, la picazón en la nariz y hasta la falta de respiración pueden ser señales de ácaros en el colchón.

Si a esto le sumamos los fluidos del cuerpo como el sudor y la saliva, puede complicarse más la salud, peor para personas con problemas respiratorios como asma.

Los expertos recomiendan limpiar el colchón por lo menos una vez al mes; y darle una limpieza más profunda por lo menos cada cambio de estación.

¿Cómo limpiar un colchón sin mojarlo?

Este tipo de limpieza es ideal para hacerla cada mes:

En primer lugar debes sacudir el colchón de todo polvo con ayuda de un trapo limpio. Golpea el colchón con el trapo y al final sacúdelo y enjuágalo.

Si hay manchas que son difíciles de quitar pero si no quieres mojar el colchón. Aplica un poco de vinagre blanco en un trapo limpio y haz presión para después tallar la mancha.

Finalmente, para lograr una mejor limpieza, pasa la aspiradora por todo el colchón para eliminar ácaros y otro tipo de pequeños insectos.

Existen otro tipo de alternativas más complejas para limpiar los colchones, pero esas se recomiendan cada cambio de estación.

Así es como se debe lavar un colchón sin mojarlo. Aplica esta estrategia y evita problemas de salud en tí y en tu familia.