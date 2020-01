¿Cómo tapar un tatuaje con maquillaje? (PASO A PASO)

Hace algunos años tuve la pésima idea de tatuarme el nombre de un ex, porque estaba chava y juraba que íbamos a estar juntos el resto de nuestras vidas, lo que no fue así.

Para colmo, me lo hice en un lugar visible y por más que lo intentara, no había manera de ocultar mi tatuaje. Pensé en aplicarme alguna crema o, de plano, irme por el láser para eliminar semejante tatuaje, pero me dolía el codo, porque es un procedimiento muy costoso.

Para mi suerte, una de mis primas, quien por cierto es fanática de los tatuajes, me pasó su mejor secreto para lograr tapar un tatuaje de manera fácil, barata y efectiva.

Así que si deseas ocultar tus tatuajes por la razón que sea, te voy a pasar el dato de la mejor forma para conseguirlo sin falla, rápido y usando nada más y nada menos que tu maquillaje.

Checa el paso a paso y aprende cómo tapar un tatuaje con maquillaje…

Necesitas:

Agua micelar

Corrector, elige el tono más parecido al de tu piel

Base de maquillaje líquida (la que usas de manera habitual)

Polvo translúcido

Laca para cabello

Cómo hacerlo paso a paso:

Lava la zona de tu piel donde está el tatuaje, usa jabón neutro, agua y, al final, limpia con agua micelar.

Aplica el corector de manera uniforme y difumina con la ayuda de una esponja de maquillaje.

Aplica la base de maquillaje de la misma forma que lo hiciste con el corrector.

Aplica un poco de polvo translúcido para evitar el brillo.

Por último, aplica laca para el cabello, esto servirá para sellar el maquillaje y lograr que dure todo el día.

¿Qué tal eh? Como ves, es súper sencillo tapar un tatuaje con maquillaje. Sigue el paso a paso y verás que ese tattoo será imperceptible ¡sin necesidad de usar láser!