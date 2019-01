Cuarón arrasa en los Critics’ Choice Awards, Roma se lleva cuatro premios

Imponiéndose con cuatro premios, Roma, de Alfonso Cuarón, se convirtió en la gran ganadora de la vigesimocuarta edición de los Critics’ Choice Awards, que se entregaron anoche en California, donde además fue considerada la Mejor Película, según la Asociación de Críticos Cinematográficos que entrega estos galardones.

La producción mexicana se convirtió en la primera película de habla no inglesa en llevarse la categoría principal, donde competía con otras cintas como Black panther,The favourite, First man, Vice, Mary Poppins returns, A star is born, Green book, If beale street could talk y BlacKkKlansman.

“Esta película es producto de esta gente, esta es parte del equipo fabuloso que hizo posible esta película. Yalitza Aparicio y Marina de Tavira son las figuras de la película, el nivel era bastante alto”, expresó el cineasta al recibir el máximo premio de la noche.

Alfonso Cuarón se llevó también los premios de Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película en Lengua Extranjera.

“Las películas no derriban paredes, pero pueden hacer una ventana. Si miramos a través de esta ventana lo que vemos es nuestro propio reflejo”, expresó el cineasta al recibir el primer galardón, donde también agradeció a su familia: “Ellos le dieron forma a Roma”, dijo.

Detrás de la producción mexicana, la película protagonizada por Christian Bale, Vice, se llevó tres Critics’ Choice: Mejor Actor, Mejor Actor de Comedia y Mejor Maquillaje.

La noche también se dividió entre empates: Glenn Close con The wife y Lady Gaga por A star is born compartieron el escenario en la categoría de Mejor Actriz, mientras que Amy Adams, por Sharp objects y Patricia Arquette con Escape at Dannemora, hicieron lo propio en el premio de Mejor Actriz de Miniserie en Televisión.

En el rubro televisivo los premios se dividieron entre The marvelous Mrs. Maisel, que se llevó los premios de comedia como Mejor Serie, Mejor Actriz para Rachel Brosnahan y Actriz de Reparto para Alex Borstein. En tanto, los galardones de drama fueron para The americans como Mejor Serie, Mejor Actor que fue para Matthew Rhys y Actor de Reparto a Noah Emmerich.

Los Critics’ Choice Awards también entregaron el premio de Logro Creativo a Chuck Lorre, creador de éxitos televisivos como Two and a half men, Young Sheldon oMom; el galardón le fue entregado por el elenco de su serie The big bang theory, que este año llegará a su temporada final. Durante su discurso, el escritor y productor recordó cuando la crítica atacó sus primeras producciones, considerando que jamás tendrían éxito.

Y así fue el festejo “inmediato” de Cuarón y las actrices Marina de Tavira y Yalitza Aparicio.